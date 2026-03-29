موتسيبي يعلن ثورة في التحكيم الإفريقي بعد أزمة نهائي أمم إفريقيا

أعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن توجه كاف لإجراء تعديلات واسعة على لوائح إدارة المباريات ومنظومة التحكيم، وذلك عقب الأزمة التي شهدها نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

كان الاتحاد الإفريقي قد قرر منح لقب كأس الأمم الأفريقية لمنتخب المغرب، بعد اعتبار منتخب السنغال منسحبًا واحتساب نتيجة المباراة لصالح المغرب بثلاثية نظيفة.

وخلال المؤتمر الصحفي، أوضح موتسيبي أن التعديلات المرتقبة ستشمل قوانين إدارة المباريات وآليات التحكيم، بهدف تجنب تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلًا، مؤكدًا أن تطوير التحكيم الإفريقي يأتي على رأس أولويات المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن العمل سيتواصل لتحسين مستوى الحكام، إلى جانب تعزيز استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» بشكل أكثر كفاءة داخل القارة.

وفيما يتعلق بالأزمة الحالية، شدد رئيس كاف على احترام الاتحاد لقرارات المحكمة الرياضية الدولية، مؤكدًا عدم التعليق على القضية في الوقت الراهن.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية التعاون بين جميع الاتحادات الإفريقية، مع التركيز على دعم المنتخبات المتأهلة للمشاركة في كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية.