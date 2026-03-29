جدول مباريات الأهلي في مرحلة حسم لقب الدوري المصري

يستعد الأهلي لخوض منافسات مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري، حيث يفتتح مشواره بمواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا مساء الثلاثاء 7 أبريل، على ستاد المقاولون العرب.

ويدخل الأهلي هذه المرحلة وهو يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، متساويًا مع الزمالك وبيراميدز، مع تفوق الأخيرين بفارق الأهداف.

مواعيد مباريات الأهلي في مرحلة التتويج:

الجولة الأولى

الثلاثاء 7 أبريل 2026

سيراميكا كليوباترا × الأهلي – 8:00 مساءً – ستاد المقاولون العرب

الجولة الثانية

السبت 11 أبريل 2026

الأهلي × سموحة – 8:00 مساءً – ستاد القاهرة

الجولة الرابعة

الإثنين 27 أبريل 2026

بيراميدز × الأهلي – 8:00 مساءً – ستاد الدفاع الجوي

الجولة الخامسة

الزمالك × الأهلي – 8:00 مساءً – ستاد القاهرة

الجولة السادسة

الثلاثاء 5 مايو 2026

الأهلي × إنبي – ستاد القاهرة (التوقيت يحدد لاحقًا)

الجولة السابعة

الجمعة 15 مايو 2026

المصري البورسعيدي × الأهلي – ستاد برج العرب (التوقيت يحدد لاحقًا)

ويسعى الأهلي لتحقيق نتائج إيجابية خلال هذه المرحلة الحاسمة، من أجل المنافسة بقوة على لقب الدوري في ظل الصراع المشتعل مع الزمالك وبيراميدز.