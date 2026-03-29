الزمالك يحدد موعد السفر للجزائر لمواجهة شباب بلوزداد بالكونفيدرالية

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام شباب بلوزداد الجزائري في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر إقامة مباراة الذهاب في التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 10 أبريل المقبل على ستاد نيلسون مانديلا بالجزائر.

ويسافر نادي الزمالك إلى الجزائر يوم 7 أبريل المقبل لخوض الاستعدادات قبل اللقاء المرتقب.

على أن يُقام لقاء الإياب في السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 17 أبريل على ستاد القاهرة الدولي.

وكانت إدارة الكرة بنادي الزمالك خاطبت الاتحاد الأفريقي لطلب إقامة مباراة الإياب يوم 17 من الشهر المقبل، وهو ما تمت الموافقة عليه من قبل "كاف".

جدير بالذكر أن الزمالك تأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد تخطي عقبة أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في دور الثمانية للبطولة، بعد التعادل في لقاء الذهاب بهدف لكل فريق، والفوز في لقاء العودة بهدفين مقابل هدف.