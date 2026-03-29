منتخب مصر يطلب 8 تغييرات بمباراة إسبانيا الودية استعدادًا للمونديال

طلب مسئولو منتخب مصر إجراء 8 تغييرات خلال المباراة الودية أمام إسبانيا ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات بطولة كأس العالم.

ويقام اليوم الاجتماع الفني لحسم عدد البدلاء خلال مباراة مصر وإسبانيا بجانب ألوان قمصان المنتخبين.

يبدأ منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، اليوم الأحد، التحضير للمباراة الودية الثانية فى معسكر مارس الجاري أمام منتخب إسبانيا، والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل 31 مارس في مدينة برشلونة، ضمن خطة الاستعداد لنهائيات كأس العالم 2026.

وحقق المنتخب المصري فوزًا مستحقًا على مضيفه المنتخب السعودي برباعية دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الجمعة، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، ليؤكد تفوقه بأداء قوي ونتيجة واضحة.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة ضد إسبانيا

يخوض منتخب مصر ودية جديدة مساء الثلاثاء المقبل استعدادًا للمونديال، بملاقاة منتخب إسبانيا فى إقليم كتالونيا.

وتُقام المباراة الثلاثاء 31 مارس 2026، على ملعب آر سي دي إي، معقل نادي إسبانيول في مدينة برشلونة، وذلك فى تمام الـ9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وأسبانيا

وتذاع مباراة منتخب مصر مع نظيره الإسبانى على قناة أون سبورت 1، بعد الإعلان عن حصولها على حقوق نقل المباراة.