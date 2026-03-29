أسطورة مانشستر يونايتد: صلاح الأفضل بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

أشاد ريو فيرديناند، أسطورة إنجلترا ونادي مانشستر يونايتد، بالنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، مؤكدًا أنه يتجاوز لقب “الملك” الذي يُطلق عليه.

وقال فيرديناند، خلال ظهوره في بودكاست “Inside Reality Football”، إن استعراض صلاح لجوائزه لا يُعد تفاخرًا، بل يعكس إرثًا كرويًا كبيرًا صنعه على مدار مسيرته.



وأضاف: “حان الوقت للاعتراف بأن محمد صلاح ليس مجرد ملك، بل أسطورة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يسبق للاعب أن امتلك هذا الكم من الإنجازات مثله”.

يُذكر أن محمد صلاح أعلن مؤخرًا رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة استمرت نحو 9 سنوات داخل صفوف الريدز.