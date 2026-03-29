طاقم حكام بلغارى لمباراة منتخب مصر وإسبانيا بقيادة جورجي كاباكوف

يتولى طاقم حكام بلغاري، بقيادة جورجى كاباكوف، إدارة المباراة الودية لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، أمام نظيره الإسباني، التي تقام مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب «آر سي دي إي» في كورنيلا إل برات، بمدينة برشلونة، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويضم الطاقم البلغارى كلاً من:

- حكم ساحة: جورجي كاباكوف

- حكماً مساعداً أول: مارتن مارجاريتوف

- حكماً مساعداً ثانياً: مارتن فينيف

- حكماً رابعاً: رادوسلاف جيدجينوف.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة ضد إسبانيا

يخوض منتخب مصر ودية جديدة مساء الثلاثاء المقبل استعدادًا للمونديال، بملاقاة منتخب إسبانيا فى إقليم كتالونيا.

وتُقام المباراة الثلاثاء 31 مارس 2026، على ملعب آر سي دي إي، معقل نادي إسبانيول في مدينة برشلونة، وذلك فى تمام الـ9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وأسبانيا

وتذاع مباراة منتخب مصر مع نظيره الإسبانى على قناة أون سبورت 1، بعد الإعلان عن حصولها على حقوق نقل المباراة.