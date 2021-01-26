الشرطة توزع الورود والحلويات على الأهالى بمطروح ووفود شعبية للتهنئة

شارك أهالى مطروح رجال الشرطة بالمحافظة الذكرى الـ 69 لعيد الشرطة.





كما وزع عدد من رجال الشرطة بمطروح ، حلوى وورود على المواطنين احتفالًا بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة.





وشهدت الاحتفالات مشاركة الأهالى لرجال الشرطة بذكرى العيد مع التقاط الصور التذكارية واستقبالهم الورود والحلوي.





واستقبل اللواء عماد كدواني مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح وفود من القيادات التنفيذية والشعبية بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة.





حيث قاد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، ، وفد تعليم مطروح لتهنئة رجال الشرطة بعيدهم السنوي التاسع والستين.





وتوجه سلامة علي رأس الوفد التعليمي إلي فرق أمن مطروح لتقديم التهنئة إلى مدير أمن مطروح ورجال الشرطة الأوفياء تقديرا للتضحية والعطاء الزاخر وما قدمه ويقدمه هؤلاء الأبطال الشجعان ليلا ونهارًا لتبقي مصر الغالية واحة للأمن والأمان وموطن دائم للاستقرار والطمأنينة.





وهنأ وكيل تعليم اللواء كدواني مدير الأمن موضحا أن هذا الاحتفال السنوي يعد تخليدًا لذكري شهداء الشرطة الأبرار في موقعة الإسماعيلية عام 1952 والذين قدموا خلالها أرواحهم فداء للوطن وحماية لترابه المقدس مؤكدًا أن عطاء هؤلاء الرجال لا ينضب وفاء للعهد وبناء لمستقبل مشرق للأجيال.





كما استقبل مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح،، الدكتور مصطفى النجار، رئيس الجامعة، بمقر فرق الأمن قوات أمن مطروح .





وأكد رئيس الجامعة، خلال الزيارة على الدور البطولي الذي يسطره رجال الشرطة لحماية الوطن والمواطنين، وأيضا الملاحم البطولية التي يسجلونها في حربهم ضد الإرهاب، مشيرًا إلى أن ذكرى معركة الإسماعيلية في الخامس والعشرين عام 1952، ستظل خالدة في أذهان ووجدان المصريين.



