تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين الآن بالبورصة والأسواق
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر
بصواريخ عنقودية.. إيران تشن 3 هجمات على وسط إسرائيل وتثير حالة استنفار
الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن
3 أندية إسبانية تتصارع لضم مصطفى شوبير
انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور
انفجارات متعددة تهز طهران ومناطق جنوبية وشمالية من إيران
مصرع 5 أشخاص وإصابة فتاة من أسرة واحدة في حادث تصادم بصحراوي سوهاج
هل يجوز إخراج الزكاة في صورة أدوية للمرضى بدلا من المال؟.. الإفتاء تجيب
‏إعلام إيراني: 5 قتلى بهجوم أمريكي إسرائيلي على قم
موعد صرف معاش تكافل وكرامة أبريل 2026 وخطوات الاستعلام
إلهام أبو الفتح
طفرة غير مسبوقة.. متحدث الصحة الصحة: 317 ألف خدمة علاج طبيعي خلال فبراير

منار عبد العظيم

في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أعلنت وزارة الصحة والسكان تحقيق طفرة ملحوظة في خدمات العلاج الطبيعي، بما يعكس التوسع في إتاحة الخدمة ورفع كفاءتها على مستوى الجمهورية.

أكثر من 317 ألف خدمة خلال شهر واحد

أكد حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة قدمت أكثر من 317 ألف خدمة علاج طبيعي خلال شهر فبراير 2026 بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس تحسن كفاءة تقديم الخدمة وتوسيع نطاقها.

وأوضح أن هذه الزيادة تعكس أيضًا تنامي ثقة المواطنين في خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل، نتيجة التطوير المستمر في البنية التحتية الطبية ورفع كفاءة الكوادر.

التوسع في إنشاء وحدات تخصصية جديدة

وأضاف، خلال مداخلة عبر إكسترا نيوز، أن الوزارة عملت على التوسع في تقديم خدمات العلاج الطبيعي من خلال افتتاح وتجهيز 8 وحدات تخصصية جديدة، تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة ذوي الهمم وصحة المرأة.

خدمات متقدمة دون تفرقة جغرافية

وأشار إلى إنشاء عيادة متخصصة لذوي الهمم في بني سويف، إلى جانب وحدة لصحة المرأة واضطرابات الحوض في الدقهلية، فضلًا عن وحدات أخرى متخصصة في التأهيل الرئوي وعلاج الأطفال بعدد من المحافظات.

وأكد أن هذه التوسعات تضمن تقديم خدمات طبية متطورة ومتخصصة لجميع المواطنين دون تمييز جغرافي، بما يسهم في تحقيق العدالة الصحية.

التوعية والوقاية في صدارة الأولويات

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن التوعية والوقاية تمثلان محورًا أساسيًا في استراتيجية العمل، حيث تم تنظيم 29 ندوة توعوية في 5 محافظات، تناولت مخاطر الاستخدام الخاطئ للهواتف المحمولة وتأثيره على الرقبة.

كما شملت الندوات التوعية بإصابات الملاعب، وأمراض مثل العصب السابع وعرق النسا، في إطار نشر الثقافة الصحية بين المواطنين.

نحو مفهوم شامل للصحة

واختتم عبد الغفار تصريحاته بالتأكيد على أن مفهوم الصحة لم يعد يقتصر على تقديم العلاج فقط، بل يشمل أيضًا الوقاية وتعديل السلوكيات الصحية، بما يساهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وصحة واستدامة.

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

تطبيقات بدلا من ماسنجر

بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 500 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

سعر الدولار

بعد ارتفاع الاحتياطي.. سعر الدولار أمام الجنيه رسميًا اليوم

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

الجمعية العمومية لسوديك

سيديك: مبيعات الشركة خلال 2025 بلغت 14.4 مليار جنيه وصافي الربح 1.138 مليار

جانب من الاجتماع

المحلة تستضيف اجتماع «الصناعات النسيجية» لبحث تعميق التصنيع المحلي وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار: استمرار العمل بمجمعات خدمات المستثمرين طوال الأسبوع دون تأثر بإجراءات الترشيد

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق
حريق
حريق

العرض قريبا.. عمرو يوسف يشارك جمهوره كواليس مسلسله "الفرنساوي"

عمرو يوسف
عمرو يوسف
عمرو يوسف

نجاح أول جراحة متقدمة لتثبيت كسر بالعمود الفقري بمستشفى منيا القمح المركزي لإنقاذ شاب من الشلل

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: أتمنى التركيز على الجانب العلمي في شخصية والدي بمسلسل رحلتي من الشك إلى اليقين

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: خالد النبوي الأقرب لوالدي من حيث الملامح

المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد