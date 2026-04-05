طفرة غير مسبوقة.. متحدث الصحة الصحة: 317 ألف خدمة علاج طبيعي خلال فبراير

في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أعلنت وزارة الصحة والسكان تحقيق طفرة ملحوظة في خدمات العلاج الطبيعي، بما يعكس التوسع في إتاحة الخدمة ورفع كفاءتها على مستوى الجمهورية.

أكثر من 317 ألف خدمة خلال شهر واحد

أكد حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة قدمت أكثر من 317 ألف خدمة علاج طبيعي خلال شهر فبراير 2026 بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس تحسن كفاءة تقديم الخدمة وتوسيع نطاقها.

وأوضح أن هذه الزيادة تعكس أيضًا تنامي ثقة المواطنين في خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل، نتيجة التطوير المستمر في البنية التحتية الطبية ورفع كفاءة الكوادر.

التوسع في إنشاء وحدات تخصصية جديدة

وأضاف، خلال مداخلة عبر إكسترا نيوز، أن الوزارة عملت على التوسع في تقديم خدمات العلاج الطبيعي من خلال افتتاح وتجهيز 8 وحدات تخصصية جديدة، تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة ذوي الهمم وصحة المرأة.

خدمات متقدمة دون تفرقة جغرافية

وأشار إلى إنشاء عيادة متخصصة لذوي الهمم في بني سويف، إلى جانب وحدة لصحة المرأة واضطرابات الحوض في الدقهلية، فضلًا عن وحدات أخرى متخصصة في التأهيل الرئوي وعلاج الأطفال بعدد من المحافظات.

وأكد أن هذه التوسعات تضمن تقديم خدمات طبية متطورة ومتخصصة لجميع المواطنين دون تمييز جغرافي، بما يسهم في تحقيق العدالة الصحية.

التوعية والوقاية في صدارة الأولويات

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن التوعية والوقاية تمثلان محورًا أساسيًا في استراتيجية العمل، حيث تم تنظيم 29 ندوة توعوية في 5 محافظات، تناولت مخاطر الاستخدام الخاطئ للهواتف المحمولة وتأثيره على الرقبة.

كما شملت الندوات التوعية بإصابات الملاعب، وأمراض مثل العصب السابع وعرق النسا، في إطار نشر الثقافة الصحية بين المواطنين.

نحو مفهوم شامل للصحة

واختتم عبد الغفار تصريحاته بالتأكيد على أن مفهوم الصحة لم يعد يقتصر على تقديم العلاج فقط، بل يشمل أيضًا الوقاية وتعديل السلوكيات الصحية، بما يساهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وصحة واستدامة.