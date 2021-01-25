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محافظات

محافظ مطروح يكرم المتميزين رياضيا فى المسابقات المختلفة

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:51 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
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ايمن محمود
كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين، أبطال مطروح المتميزين رياضيا من اللاعبين والمدربين والمشرفين الحاصلين على المراكز الأولى والميداليات فى عدد من المسابقات والمحافل الرياضية بعدد من الألعاب والمنافسات على مستوى الجمهورية.


جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور اللواء أشرف ابراهيم سكرتير عام المحافظة وخالد عبد الحميد مدير عام مديرية الشباب والرياضة واللاعبين  والمدربين والمشرفين المكرمين مع الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية. 

وتم خلال الاحتفالية عرض فيديو للمكرمين بالحفل كما استعرض خالد عبد الحميد مدير الشباب والرياضة جهود مديرية الشباب والرياضة والانجازات الرياضية التى حققتها المحافظة خلال الفترة الاخيرة .

كما أهدى هذه الانجازات ودرع وزارة الشباب والرياضة ومصحفا للواء خالد شعيب محافظ مطروح تقديرا  لدعمه المستمر ورعايته للارتقاء بالقطاع الرياضي والنهوض به بالمحافظة مما انعكس على تصدر المحافظة وحصولها على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

بينما كرم محافظ مطروح اللاعبين المكرمين ومنهم اللاعبة نور عبد القادر مصطفى الاولى على مستوى الجمهورية فى الكاراتيه تحت 11 سنة، والفرق المشاركة فى اولمبياد المحافظات الحدودية فى عدد من الالعاب منهم المركز الثانى للفريق كرة القدم الخماسى والالعاب الاخرى، مع إهدائهم  والمدربين المشرفين شهادات تقدير تكريما لهم وتحفيزا لهم على مواصلة التميز والنجاح  مع اعلاء أسم المحافظة فى كافة المحافل، كما كرم محافظ مطروح، خالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة  وعدد من مديري الادارات بالمديرية المشاركين .

وأكد محافظ مطروح خلال كلمته، أن تكريم العناصر المتميزة والمتفوقة فى المجال الرياضى من أبناء وشباب مطروح يأتى تتويجًا لجهد وأداء مشرف بذلوه فاحتلوا به المراكز الأولى  والمتقدمة ليس فقط على  مستوى المحافظة، ولكن على مستوى محافظات مصر الحدودية وعلى مستوى الجمهورية.

وأكد أن مطروح تزخر بطاقات وإبداع فى المراحل العمرية المختلفة وتبنى هذه المواهب المتميزة وتقديم الدعم المادى والمعنوى.
محافظ مطروح يكرم المتميزين رياضيا فى المسابقات المختلفة
محافظ مطروح يكرم المتميزين رياضيا فى المسابقات المختلفة
محافظ مطروح يكرم المتميزين رياضيا فى المسابقات المختلفة
محافظ مطروح يكرم المتميزين رياضيا فى المسابقات المختلفة
محافظ مطروح يكرم المتميزين رياضيا فى المسابقات المختلفة
محافظ مطروح يكرم المتميزين رياضيا فى المسابقات المختلفة
محافظ مطروح يكرم المتميزين رياضيا فى المسابقات المختلفة
محافظ مطروح يكرم المتميزين رياضيا فى المسابقات المختلفة
محافظ مطروح يكرم المتميزين رياضيا فى المسابقات المختلفة
محافظ مطروح يكرم المتميزين رياضيا فى المسابقات المختلفة
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