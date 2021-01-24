بعد تعرض جزء منها للانهيار.. بدء أعمال هدم عمارة الكيلو 7 بمطروح

بدأت اليوم بمحافظة مطروح أعمال هدم عمارة 1 بحي الشروق بمدينة مرسى مطروح تحت إشراف مديرية الإسكان بمطروح والتى شهدت انهيار جزء منها منذ عام ونصف وتم إخلاءها من قاطنيها.









ومن المقرر أن يتم هدم العمارة بالكامل وإعادة بناءها تمهيدا لعودة قاطنيها بإشراف مديرية الإسكان.





يذكر أن العقار رقم 1 بمنطقة الكيلو 7 بمدينة مرسى مطروح تابع لمجلس المدينة قد تعرض لانهيار جزء منه، وسقوط 3 طوابق ما أسفر عن إصابة شخص.



