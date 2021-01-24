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محافظات

بعد تعرض جزء منها للانهيار.. بدء أعمال هدم عمارة الكيلو 7 بمطروح

الأحد 24/يناير/2021 - 12:54 م
هدم عمارة الكيلو
هدم عمارة الكيلو 7 في مطروح
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أيمن محمود
بدأت اليوم بمحافظة مطروح أعمال هدم عمارة 1 بحي الشروق بمدينة مرسى مطروح تحت إشراف مديرية الإسكان بمطروح والتى شهدت انهيار جزء منها منذ عام ونصف وتم إخلاءها من قاطنيها.


ومن المقرر أن يتم هدم العمارة بالكامل وإعادة بناءها تمهيدا لعودة قاطنيها بإشراف مديرية الإسكان.

يذكر أن العقار رقم 1 بمنطقة الكيلو 7 بمدينة مرسى مطروح تابع لمجلس المدينة قد تعرض لانهيار جزء منه، وسقوط 3 طوابق ما أسفر عن إصابة شخص.

وناشدت الأسر محافظ مطروح لحل تلك المشكلة التي تهدد 40 أسرة بالتدخل لإنهاء معاناتهم وحل مشكلتهم حيث استجاب المحافظ لهم وقرر إعادة بناء العمارة بعد أن أثبتت التقارير الفنية ضرورة هدمها.
بعد تعرض جزء منها للانهيار.. بدء أعمال هدم عمارة الكيلو 7 بمطروح
بعد تعرض جزء منها للانهيار.. بدء أعمال هدم عمارة الكيلو 7 بمطروح
بعد تعرض جزء منها للانهيار.. بدء أعمال هدم عمارة الكيلو 7 بمطروح
بعد تعرض جزء منها للانهيار.. بدء أعمال هدم عمارة الكيلو 7 بمطروح
بعد تعرض جزء منها للانهيار.. بدء أعمال هدم عمارة الكيلو 7 بمطروح
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