ناقد مسرحي: شادية أيقونة فنية تركت بصمة قوية في السينما والغناء والمسرح

أكد الناقد المسرحي محيي إبراهيم، أن الفنانة شادية تعد من أبرز أيقونات الفن في العالم العربي، حيث استطاعت بموهبتها الفريدة أن تلمس قلوب الجمهور بصوتها وابتسامتها قبل ملامحها.

وأشار إبراهيم خلال حلقة برنامج صباحك مصري المذاع عبر قناة MBC مصر، إلى أن شادية لم تكن مجرد فنانة قدّمت أعمالًا سينمائية وغنائية خالدة، بل كانت شخصية إنسانية عميقة، مليئة بالحياة والدلال والشقاوة، وقد أثرت على أجيال من محبيها، حتى في تفاصيل المظهر مثل تسريحة الشعر وملابسها.

واستعرض الناقد تجربتها المسرحية من خلال عملها في مسرحية ريا وسكينة، مؤكدًا أن شادية وضعت نفسها في مصاف كبار نجوم المسرح الاستعراضي والتراجيدي، رغم عملها المسرحي الواحد، وقدمت عرضًا متنوعًا جمع بين الكوميديا والحزن والدراما بطريقة مميزة.

وأضاف "إبراهيم" أن شادية تمكنت من الجمع بين الموهبة السينمائية والغنائية والمسرحية، مع الحفاظ على حضور إنساني متميز، مشيرًا إلى دور خالها منير نور الدين في اكتشاف موهبتها وتوجيهها منذ طفولتها، ما ساهم في صقل مسيرتها الفنية الناجحة.