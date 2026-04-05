ناقدة فنية: الموسم الرمضاني الأخير شهد أعمالًا مميزة على مستوى الكتابة

أكدت الناقدة الفنية الدكتورة نسرين عبد العزيز أن الموسم الرمضاني الأخير 2026 شهد أعمالًا مميزة على مستوى الكتابة، كما تضمن أيضًا أعمالًا ضعيفة جدًا، وشعر البعض بغياب دور المؤلف.

وقالت “عبد العزيز”، خلال حوارها ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامية نهاد سمير، إن من الأعمال المميزة التي نالت إشادات كثيرة «حكاية نرجس»، و«صحاب الأرض»، و«عين سحرية»، حيث تميزت هذه الأعمال بجودة الكتابة.

وأضافت أن من بين الأعمال الضعيفة مسلسل «فن الحرب»، مشيرة إلى أن الجميع كان يتوقع عملًا قويًا للفنان يوسف الشريف، لافتة إلى أن السبب الرئيسي في ضعف العمل هو امتداده إلى 30 حلقة، بينما كان من الأفضل أن يكون في 15 حلقة.

وأشارت إلى أن هناك مسلسلات في رمضان ناقشت حقوق المرأة وحقوق ذوي الهمم، موضحة أن الموسم الأخير شهد اهتمامًا بدمج الأطفال من ذوي القدرات الخاصة في المجتمع.