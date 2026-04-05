انطلاق ملتقى جبل الطير الدولي للفنون لإحياء مسار العائلة المقدسة بمشاركة 40 فنانًا حول العالم

أعلن الدكتور إبراهيم غزالة، مفوض عام ملتقى جبل الطير الدولي للفنون، انطلاق فعاليات الدورة الأولى من الملتقى، والذي يُقام في إطار جهود إحياء مسار العائلة المقدسة في مصر، بمشاركة 40 فنانًا من مختلف دول العالم.

وأوضح "غزالة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، أن الملتقى يضم 20 فنانًا مصريًا، و10 فنانين من الدول العربية، و10 فنانين أجانب، في تجربة فنية تجمع بين الإبداع التشكيلي والبعد الإنساني والروحي.

وأشار مفوض عام ملتقى جبل الطير الدولي للفنون، إلى أن فكرة الملتقى جاءت بالتزامن مع اهتمام الدولة بإحياء مسار العائلة المقدسة، حيث بادرت مؤسسة «جاليري بيكاسو إيست» بتنظيم ملتقيات فنية دولية في المواقع التي مرت بها العائلة المقدسة، مؤكدًا أن منطقة جبل الطير تُعد من أبرز هذه المواقع لما تتمتع به من طبيعة ساحرة وقيمة تاريخية وروحية كبيرة.

وأضاف "غزالة" أن الملتقى يركز على استلهام الطبيعة الجغرافية للمكان، إلى جانب الرمزية الدينية والروحية، لافتًا إلى أن الأعمال الفنية الناتجة عن الملتقى سيتم عرضها في ختام الفعاليات داخل إبروشية سمالوط، مع خطط لعرضها لاحقًا في عدد من الدول، من بينها إيطاليا والفاتيكان، بالتعاون مع وزارة الخارجية.

وأكد "غزالة" أن الملتقى يُقام برعاية وزارات الثقافة والخارجية والسياحة، ويأتي ضمن رؤية أشمل لدعم التنمية السياحية والثقافية، مشيرًا إلى أن اختيار التوقيت يحمل رسالة سلام من مصر إلى العالم، خاصة في ظل التوترات الدولية الراهنة.

واختتم مفوض عام الملتقى تصريحاته بالتأكيد على أن المشروع لن يقتصر على هذه الدورة، بل يمتد ليشمل مواقع أخرى ضمن مسار العائلة المقدسة، في إطار خطة متكاملة للترويج الثقافي والحضاري لمصر.