الصحة: تقديم 317 ألف خدمة علاج طبيعي خلال فبراير يعكس كفاءة المنظومة

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة قدمت أكثر من 317 ألف خدمة علاج طبيعي خلال شهر فبراير 2026 في مختلف المحافظات، مؤكداً أن هذا الرقم يعكس زيادة الإتاحة وتحسن كفاءة تقديم الخدمة، إلى جانب تنامي ثقة المواطنين في خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل.

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الوزارة عملت على التوسع في تقديم هذه الخدمات من خلال افتتاح وتجهيز 8 وحدات تخصصية جديدة تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً، وعلى رأسهم ذوو الهمم وصحة المرأة.

وتابع أنه تم إنشاء عيادة مخصصة لذوي الهمم في بني سويف، ووحدة لصحة المرأة واضطرابات الحوض بالدقهلية، إلى جانب وحدات أخرى متخصصة في التأهيل الرئوي وعلاج الأطفال في عدد من المحافظات، بما يضمن تقديم خدمات متقدمة دون تفرقة جغرافية.

وأوضح حسام عبد الغفار أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالتوعية والوقاية، حيث تم تنظيم 29 ندوة توعوية في 5 محافظات حول مخاطر الاستخدام الخاطئ للهواتف المحمولة على الرقبة، إلى جانب التوعية بإصابات الملاعب وأمراض مثل العصب السابع وعرق النسا، مؤكداً أن مفهوم الصحة لم يعد يقتصر على العلاج فقط، بل يشمل الوقاية وتغيير السلوكيات الصحية.