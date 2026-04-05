صحة الدقهلية: إنقاذ حياة مريض مسن من نزيف حاد بالمخ بمستشفى ميت غمر

أعلن الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى ميت غمر المركزي في إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 70 عامًا، عقب وصوله إلى المستشفى في حالة حرجة نتيجة إصابته بنزيف حاد أسفل الأم الجافية بالمخ، مصحوبًا بتدهور شديد في درجة الوعي.

وأكد الدكتور ياسر مشعل طبيب جراحة المخ والأعصاب أنه تم التعامل مع الحالة بشكل فوري، حيث جرى إدخال المريض إلى غرفة العمليات وإجراء تدخل جراحي عاجل، أسفر عن تفريغ النزيف والسيطرة على مصدره، مما أدى إلى استقرار الحالة وتحسنها، وخروج المريض من العملية بكامل درجة الوعي.

وأوضح أن الحالة كانت حرجة للغاية عند الوصول، حيث أظهرت الفحوصات وجود نزيف حاد أسفل الأم الجافية، ما استدعى التدخل الجراحي الفوري دون تأخير.

وأشار إلى أنه تم إجراء جراحة دقيقة لتفريغ النزيف والتحكم في الشريان النازف، مع متابعة الحالة بشكل مكثف داخل العمليات، مؤكدًا أن سرعة اتخاذ القرار والتدخل في الوقت المناسب كان لهما الدور الأكبر في إنقاذ حياة المريض وتحسن حالته بشكل كامل.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بجهود إدارة المستشفى و الفريق الطبي بمستشفى ميت غمر المركزي، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس مستوى الكفاءة والاحترافية التي تتمتع بها الكوادر الطبية داخل المحافظة، وقدرتهم على التعامل مع الحالات الحرجة وإنقاذ الأرواح في أصعب الظروف.

كما وجه الشكر للفريق الطبي المشارك، والذي ضم كلاً من الدكتور ياسر مشعل طبيب جراحة المخ والأعصاب و الدكتور محمود المسدي طبيب التخدير و هدير عصام من هيئة التمريض

وأكد “الجزار” استمرار دعم الفرق الطبية وتوفير الإمكانيات اللازمة، بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة وآمنة للمواطنين، واستمرار النجاحات داخل غرف العمليات بمستشفيات الدقهلية.