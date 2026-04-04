محافظ الدقهلية يشهد نهائي بطولة الدراكسة الرمضانية بمنية النصر على روح النائب ثروت فتح الباب

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، السبت نهائي بطولة الدراكسه الرمضانية بمدينة منية النصر، والتي أُقيمت على روح المرحوم النائب ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ السابق ، في أجواء رياضية مميزة عكست روح الوفاء والتقدير لأحد الرموز البرلمانية والوطنية ، وكرم الفرق الفائزة .

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس محمد ثروت فتح الباب، والمهندس أحمد ثروت فتح الباب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وائل السعدني رئيس مركز ومدينة منية النصر.

و وجه " المحافظ " كل الشكر والتقدير لأبناء المرحوم النائب ثروت فتح الباب، ولأهالي الدراكسه على حسن التنظيم، ورعاية هذه الدورة الرمضانية التي تحمل اسم الراحل، مؤكدًا أن هذا المشهد يعكس الوفاء والتقدير لرموز خدمت الوطن والمجتمع.

وطالب " مرزوق " جميع الحضور بقراءة الفاتحة على روح المرحوم النائب ثروت فتح الباب، تقديرًا لعطائه ومسيرته.

وأكد " المحافظ " علي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي راهن وما زال يراهن على وعي الشباب وحبهم لوطنهم وإخلاصهم له، لأنهم ركيزة بناء المستقبل ، مشيرًا إلى أن دعم الشباب والوجود بينهم يمثل أولوية حقيقية في بناء المستقبل.

وأعلن " مرزوق " خلال الحفل عن إعادة تطوير الملعب مرة أخرى، بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة، لتكون هدية لشباب الدراكسه ومنية النصر، دعمًا للأنشطة الرياضية واحتضانًا للمواهب الشابة.

كما أكد " المحافظ " علي أن الرياضة تمثل أحد أهم أدوات بناء الشباب، وترسيخ روح الانتماء والعمل الجماعي، مشددًا على استمرار دعم المحافظة للأنشطة الرياضية والشبابية بمختلف مراكز ومدن الدقهلية.