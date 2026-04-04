الدقهلية.. استئناف جراحات العظام بمستشفى المنزلة بعد توفير جهاز C-ARM بديل

أعلن الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن استئناف جراحات العظام بمستشفى المنزلة العام بعد توفير جهاز الـ C-ARM بديل ، مؤكدًا نجاح الفريق الطبي في إنقاذ حالة مريض مصاب بكسر في عظمة الفخذ الأيمن.

وشدد الجزار على كفاءة الكادر الطبي والجهود المبذولة لضمان تقديم خدمة طبية آمنة وفعّالة للمرضى.

وأوضح الدكتور هشام عبد الجواد، أخصائي العظام بالمستشفى، أنه بعد استقبال المريض، تم عمل الأشعات والفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، وعرض الحالة على أخصائي الباطنة والتخدير، قبل التدخل الطبي الفوري باستخدام جهاز C-ARM لتركيب المسمار النخاعي، مؤكّدًا أن العملية تكللت بالنجاح وحالة المريض مستقرة وتحت المتابعة المستمرة داخل المستشفى.

وأشاد الدكتور أحمد سعد الدين، مدير مستشفى المنزلة العام، بالجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الطبي، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس مستوى التطور الذي تشهده المستشفى من تجهيزات وأجهزة طبية متقدمة وكفاءة العاملين على مختلف المستويات.

والجدير بالذكر أن العملية أجرىها الدكتور هشام عبد الجواد أخصائي العظام، بمشاركة الدكتور عمرو الجوهري نائب العظام، إلى جانب الدكتور محمد عبد الله دياب طبيب التخدير، والممرضة فاطمة أحمد شلبي، الذين أسهموا جميعًا في نجاح العملية بكفاءة عالية.

كما قدّم وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الشكر والتقدير لإدارة المستشفى، والفريق الطبي المشارك في العملية، وجميع الأطقم الطبية والإدارية والعاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وفنيين وعمال، على تضافر جهودهم في تقديم خدمة صحية متميزة للمرضى.

وأكد الدكتور الجزار أن مديرية الصحة بالدقهلية تواصل دعم المستشفيات بكافة الإمكانات لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية، وتحقيق أعلى معدلات سلامة المرضى ونجاح العمليات الدقيقة داخل المستشفيات.