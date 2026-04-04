إصابة3 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم على طريق كفر دميرة الجديد ـ بلقاس بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرىة أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم

دراجه نارية و توك توك مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص .



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين إصابة كلا من

محمد عاطف عبدالفتاح

18عاما

سحجات بالجسم

اشتباه ما بعد الارتجاج

كدمات بالرأس

وأحمد حسام عبدالغني

20عاما واصيب

باشتباه كسر بالركبة اليسري واشتباه ما بعد الارتجاج بسحجات بالجسم وأحمد رشاد عبدالمحسن 20عاما واصيب سحجات بالجسم باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح قطعية بالوجه .

تم نقل المصابين الى مستشفى بلقاس العام.

وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .