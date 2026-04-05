بدءاً من اليوم.. تفاصيل تطبيق نظام العمل عن بعد بمديريات التربية والتعليم

أعلنت مديريات التربية والتعليم ، بدء تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع ابتداءا من اليوم .

حيث أكدت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة ، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل لبعض الأقسام، وفقًا لطبيعة العمل، مع إعادة تنظيم تواجد الإدارات ودمج التخصصات المتقاربة في مواقع مشتركة خلال هذا اليوم، في خطوة تستهدف تقليل الهدر وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية.



كما أصدرت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، تعليمات عاجلة بما يلي :

_إغلاق كامل لمصادر الكهرباء بعد انتهاء العمل

_ متابعة يومية لضبط الأداء

_ فصل جميع الأجهزة غير المستخدمة

_ترشيد تشغيل التكييف وفق ضوابط محددة، إلى جانب مراجعة دقيقة لمعدلات الاستهلاك بكل إدارة، ومحاسبة أي تجاوز.

ومن جانبه ، أعلن محمد السيد محمد مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج ، أن نطاق تطبيق قرار العمل عن بعد من اليوم ، هو ديوان المديرية و دواوين الإدارات التعليمية في ضوء تكليفات مجلس الوزراء ، مشددا على أن يكون العمل بديوان المديرية و دواوين الإدارات التعليمية بنظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر ابريل 2026

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج ، على أن يستثنى من تنفذي القرار ، العاملين الذين يقتضي سير العمل بالمدارس حضورهم لمقر العمل ، ويتم تحديدهم بمعرفة المدير العام المختص أو مدير الإدارة التعليمية بحسب الأحوال

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج ، إلى استمرار الموجهين الفنيين والموظفين المكلفين بخطط متابعة أسبوعية بالمدارس والعاملين بأجهزة المتابعة بمتابعة العملية التعليمية في المدارس

وشدد على أنه ترشيداً لإستهلاك الكهرباء يتم تخصيص حجرة واحدة فقط بديوان المديرية أو دواوين الإدارات التعليمية لتواجد من يقتضي حضورتهم فعليا خلال يوم الأحد من كل أسبوع

وفي نفس الإطار ، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ، أنه قد تقرر أن يكون العمل بنظام العمل عن بُعد (Online) يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك خلال شهر أبريل 2026، بما يحقق المرونة في الأداء ويسهم في ترشيد استهلاك الموارد.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ، : كما تقرر أيضا الإلتزام بتنفيذ الضوابط الإتية :

استمرار حضور العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد الفعلي بالمدارس، وفقًا لما يحدده مديرو الإدارات التعليمية أو المختصون، مع تقديم تقارير يومية بنتائج الأعمال.

استمرار عمل الموجهين الفنيين والموظفين المكلفين بمهام المتابعة والمراجعة الداخلية والحوكمة، وفق خطط المتابعة المقررة لضمان انتظام العملية التعليمية.

ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال تخصيص حجرة واحدة فقط بديوان المديرية أو الإدارات التعليمية للعاملين الذين تستدعي طبيعة عملهم التواجد الفعلي.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ، على ضرورة الالتزام التام بتنفيذ هذه التعليمات بدقة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة، بما يضمن تحقيق الانضباط وحسن سير العمل.

وأعلنت أيضا مديرية التربية والتعليم بالسويس ، أنه ​بناءً على قرار مجلس الوزراء، تقرر تنظيم العمل بمديرية التربية والتعليم بالسويس خلال شهر أبريل 2026 وفقاً للضوابط التالية:

​- يوم الأحد (عمل عن بُعد): يكون العمل أونلاين يوم الأحد من كل أسبوع طوال الشهر لموظفي ديوان المديرية والإدارات التعليمية.

​

الفئات المستثناة (حضور فعلي):

-​العاملون بالمدارس الذين تتطلب وظيفتهم التواجد الميداني.

​-الموجهون والمكلفون بمهام المتابعة لضمان استقرار الدراسة.

​