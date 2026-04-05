خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبايل
إيران ترفض التخلي عن اليورانيوم في اتفاق وقف إطلاق النار
شوبير: مهاجمو الأهلي الشباب يخرجوا للاحتراف رغم شكوى النادي من غياب المركز
إشارة قبيـ ـحة.. القصة الكاملة لـ"خناقة طبيبة" مع مريضة داخل مستشفى دهب.. تحقيق عاجل ومحضر رسمي
الداخلية تداهم أوكار الإجرام بأسيوط والأقصر.. مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات بـ 138 مليون جنيه
شوبير يكشف عن ظاهرتين غريبتين في بطولة الدوري المصري
يقترب من 55 جنيها.. ارتفاع جديد لسعر الدولار اليوم في البنوك
هل تم توقيع مذكرة عزل ترامب؟.. إليك الحقيقة الكاملة
نهاية حقبة.. برناردو سيلفا يبلغ مانشستر سيتي برحيله نهاية الموسم
اتفحمت والحمولة أصبحت رماد.. النيران تلتهم شاحنة خضروات على طريق مطروح الساحلي
سول : نبذل جهودا لإرسال مبعوثين خاصين للشرق الأوسط لتأمين النفط الخام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بدءاً من اليوم.. تفاصيل تطبيق نظام العمل عن بعد بمديريات التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت مديريات التربية والتعليم ، بدء تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع ابتداءا من اليوم .

حيث أكدت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة ، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ،  تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل لبعض الأقسام، وفقًا لطبيعة العمل، مع إعادة تنظيم تواجد الإدارات ودمج التخصصات المتقاربة في مواقع مشتركة خلال هذا اليوم، في خطوة تستهدف تقليل الهدر وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية.


كما أصدرت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، تعليمات عاجلة بما يلي :

_إغلاق كامل لمصادر الكهرباء بعد انتهاء العمل

_ متابعة يومية لضبط الأداء

_ فصل جميع الأجهزة غير المستخدمة

_ترشيد تشغيل التكييف وفق ضوابط محددة، إلى جانب مراجعة دقيقة لمعدلات الاستهلاك بكل إدارة، ومحاسبة أي تجاوز.


ومن جانبه ، أعلن محمد السيد محمد مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج ، أن نطاق تطبيق قرار العمل عن بعد من اليوم ، هو ديوان المديرية و دواوين الإدارات التعليمية في ضوء تكليفات مجلس الوزراء ، مشددا على أن يكون العمل بديوان المديرية و دواوين الإدارات التعليمية بنظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر ابريل 2026

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج ، على أن يستثنى من تنفذي القرار ، العاملين الذين يقتضي سير العمل بالمدارس حضورهم لمقر العمل ، ويتم تحديدهم بمعرفة المدير العام المختص أو مدير الإدارة التعليمية بحسب الأحوال

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج ، إلى استمرار الموجهين الفنيين والموظفين المكلفين بخطط متابعة أسبوعية بالمدارس والعاملين بأجهزة المتابعة بمتابعة العملية التعليمية في المدارس

وشدد على أنه ترشيداً لإستهلاك الكهرباء يتم تخصيص حجرة واحدة فقط بديوان المديرية أو دواوين الإدارات التعليمية لتواجد من يقتضي حضورتهم فعليا خلال يوم الأحد من كل أسبوع 

وفي نفس الإطار ، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ، أنه قد تقرر أن يكون العمل بنظام العمل عن بُعد (Online) يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك خلال شهر أبريل 2026، بما يحقق المرونة في الأداء ويسهم في ترشيد استهلاك الموارد.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ، : كما تقرر أيضا الإلتزام بتنفيذ الضوابط الإتية :

  • استمرار حضور العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد الفعلي بالمدارس، وفقًا لما يحدده مديرو الإدارات التعليمية أو المختصون، مع تقديم تقارير يومية بنتائج الأعمال.
  • استمرار عمل الموجهين الفنيين والموظفين المكلفين بمهام المتابعة والمراجعة الداخلية والحوكمة، وفق خطط المتابعة المقررة لضمان انتظام العملية التعليمية.
  • ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال تخصيص حجرة واحدة فقط بديوان المديرية أو الإدارات التعليمية للعاملين الذين تستدعي طبيعة عملهم التواجد الفعلي.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ، على ضرورة الالتزام التام بتنفيذ هذه التعليمات بدقة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة، بما يضمن تحقيق الانضباط وحسن سير العمل.

وأعلنت أيضا مديرية التربية والتعليم بالسويس ، أنه ​بناءً على قرار مجلس الوزراء، تقرر تنظيم العمل بمديرية التربية والتعليم بالسويس خلال شهر أبريل 2026 وفقاً للضوابط التالية:

​-  يوم الأحد (عمل عن بُعد): يكون العمل أونلاين يوم الأحد من كل أسبوع طوال الشهر لموظفي ديوان المديرية والإدارات التعليمية.

  •  الفئات المستثناة (حضور فعلي):

-​العاملون بالمدارس الذين تتطلب وظيفتهم التواجد الميداني.

​-الموجهون والمكلفون بمهام المتابعة لضمان استقرار الدراسة.

  •  إجراءات ترشيد الكهرباء: في حالة الضرورة القصوى للحضور الفعلي بالديوان، سيتم تجميع الموظفين في غرفة واحدة فقط لتوفير استهلاك الطاقة.
زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

ترشيحاتنا

الزمالك والمصري

الصدارة والهدافين.. 7 مكاسب للزمالك بعد الفوز علي المصري في الدوري

ليفربول ضد بي إس جي

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

الزمالك

أحمد شوبير : بالأرقام الزمالك أقرب للتتويج بالدوري هذا الموسم

بالصور

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد