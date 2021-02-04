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محافظات

ضبط ومصادرة 26 طن سلع تموينية قبل بيعها بالسوق السوداء في الشرقية

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:21 م
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.


ومن جانبها أوضحت وكيلة الوزارة إنه تم تشكيل حمله مكبره من إدارة الرقابه التموينيه بالمديريه برئاسة محمد سعد مديرعام الرقابه وبالإشتراك مع رئيس قطاع تموين وسط الشرقيه ورئيس الرقابه التموينية بالإبراهيميه واسفرت الحمله عن تحرير المحضررقم 207 لسنة جنح أ د ط 2021ضد / م ع م لإدارته مخزن للمواد الغذائيه والتموينية بدون ترخيص بالإبراهيمية وتم التحفظ على 23 طن زيت تمويني   -  1 طن و830 كيلوجرام مكرونه - 1 طن و380 كيلو جرام أرز - 500 كيلو جرام سكر  - 642 كرتونة منظفات.


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وأشارت إلى أنه تستمر الحملات التفتيشية على الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.


وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار توافد المواطنين على المراكز التكنولوجيه لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى للاستفادة من مد مهلة التصالح ودفع 35% قيمة جدية التصالح ممن يقوم بالسداد خلال شهر فبراير الجاري.


وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية القروية  بحسن إستقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.


أشار محافظ الشرقية إلى موافقه مجلس الوزراء، على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح ٣٥% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى خلال الشهر الجاري، بينما يُسدد ٤٠% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل.


ومن جانبه أوضح أحمد الشريف المشرف العام على المراكز التكنولوجية أنه تم استقبال ٢٣٨ ألفا و٣٧٤ طلبا من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائى حتى ٣ فبراير ٢٠٢١ وتحصيل نسبة ٣٥% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون والمستمرة العمل بها حتى نهاية الشهر الجاري.


وأشار الى أنه ما زال أهالي الشرقية يتوافدون على المراكز التكنولوجيه المتواجدة بنطاق المحافظة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي والاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس المقبل.

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