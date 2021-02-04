الغرفة التجارية بالشرقية: بدء تقديم المعاملات والحجز إلكترونيا

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وأشار إلى التزام العاملين بالغرفة بارتداء الكمامة الطبية، والمسافات الآمنة، وتطهير أيديهم باستمرار، بالتزامن مع ما يتم من أعمال تعقيم لمقرات العمل، بما يُشير إلى ارتفاع وعيهم بأهمية التحلي بأقصى درجات الحذر ومقتضيات السلامة الصحية في التعامل مع هذا الفيروس.









على جانب آخر، شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافيتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المُقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.









وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة بالاشتراك مع شرطة المرافق وحي أول وثان الزقازيق، وأسفرت عن فض فرحين أحدهما بقرية أبو حسين والآخر بقرية الحصة وتم تفريق المواطنين، كما تمكنت الحملة من مصادرة ١٥ شيشة من مقهى مخالف بقرية طاهرة وأثناء مرور الحملة بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا تم تغريم ١٥ مواطنا الغرامة المالية الفورية المقدرة بـ ٥٠ جنيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية، فضلًا عن غلق ٣ محال تجارية تعمل بدون ترخيص قانوني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.











وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بشن حملة مكبرة بنطاق الوحدات المحلية بصافور وقرموط صهبرة، وأسفرت عن ضبط 31 شيشة من كافتيريات مخالفة بقريتي صافور ومنشأة صهبرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.











وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بحملة مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة التزام أصحاب المقاهي بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع شرطة المرافق، وأسفرت الحملة عن تحرير ٥ محاضر ضد مقاهٍ مخالفة لتقديمها الشيشة للمترددين، وتمت مصادرة 30 شيشة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.











كما شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بأماكن متفرقة بالمدينة، وأسفرت الحملة عن غلق 4 مراكز للدروس بمنطقة المنشية بالمدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.