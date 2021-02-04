انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية.. السبت

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للقضاء على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.





ومن جانبه أعلن الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية عن اكتمال استعدادات المديرية لانطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لعام 2021 والتي ستبدأ السبت المقبل 6 فبراير 2021 بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية بالمحافظة من خلال 180 لجنة تحصين بقرى المحافظة تنقسم إلى 3 لجان من المديرية و34 لجنة من أقسام الوقاية بالإدارات و143 لجنة من الوحدات البيطرية.





وأشار مدير مديرية الطب البيطري اكتمال استعدادات الإدارات المختصة بالديوان والإدارات الخارجية بالمراكز للحملة القومية من الكوادر والأدوات والآلات، وجرى الاتفاق على خطة العمل النهائية للحملة ودور كل إدارة والاستعدادات الفنية والإدارية.





وتيسيرًا على المواطنين والمربين أكد مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين ستقوم بمباشرة عملها في مقار اللجان أو الانتقال إليهم لمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات (من بيت لبيت).





وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.





وعلى جانب آخر فقد تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال تنفيذ مشروع صرف صحي قرية سنهوا، والذي يشمل إنشاء محطة معالجة بطاقة استيعابية 8 آلاف م3 / ومحطتي رفع صرف صحي بتكلفة إجمالية 210 ملايين جنيه، وذلك لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم لأبناء القرية والقري المجاورة.





وقدم المهندس سامح قابيل، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، شرحًا تفصيليًا لمحافظ الشرقية ومرافقيه عن مراحل تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذ الاعمال المدنية بالروافع بلغت 60%، ونسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية بمحطة المعالجة وصلت إلى 35%، وشبكات الانحدار إلى 55 % وجار مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الانتهاء منه طبقًا للجدول الزمني المحدد.





وأوضح محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ 8 مشروعات في قطاع الصرف الصحي بمركز ومدينة منيا القمح بتكلفة مليار و82 مليون جنيه، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بتنفيذ مشروعات الصرف الصحي وتسعى لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة هذه المشروعات حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين واستكمالًا لتحسين منظومة البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ما ينعكس على إحداث التنمية المستدامة في كل القطاعات.