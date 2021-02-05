شاهد.. أول هاتف في العالم يعتمد على معالج كوالكوم الجديد من "موتورولا"

كشفت شركة موتورولا Motorola ، عن هاتفها الذكي الجديد Edge S، والذي يعد أول هاتف ذكي في العالم يعتمد على أحدث معالجات شركة كوالكوم Snapdragon 870.





وقالت الشركة العالمية لإنتاج وتصميم معالجات الهواتف الذكية إن هاتف موتورولا الجديد المعروف باسم Edge S ، يعمل بواسطة معالج من نوع Snapdragon 870 الأحدث.









وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف Edge S، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من 6 إلى 8 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 و 256 جيجابايت.





ويقدم هاتف Edge S، شاشة من نوع LCD وبقياس6.7 بوصة، وبدقة 1080 بيكسل، تحتوي الشاشة على ثقبين أعلى اليسار مخصصين للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 16 ميجابيكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل.





وزودت شركة موتورولا هاتف Motorola Edge S، ب كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، يمكنها تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 6K وبمعدل تحديث 30 إطارا في الثانية، إلى جانب عدسة واسعة الزاوية بدقة 16 ميجابيكسل وعدستين بدقة 2 ميجابيكسل.





ويحتوي هاتف Edge S، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة يمكن شحنها بقدرة 20 وات.ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 11.





ويتوفر هاتف Motorola Edge S، في لون واحد فقط وهو الأزرق، مقابل سعر:





- 250 يورو (أي ما يعادل 4,757 جنيها مصريا) لنسخة 6 + 128 جيجابايت.





- 305 يورو (أي ما يعادل 5804 جنيها مصريا)، لنسخة 8 + 128 جيجابايت.





- 350 يورو (أي ما يعادل 6660 جنيها مصريا) لنسخة 8 +256 جيجابايت.



