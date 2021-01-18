بسعر رخيص وبطارية 5000 مللى أمبير.. موتورولا تطلق هاتف Moto G 5G

أطلقت شركة موتورولا الأمريكية هاتفها Moto G 5G للفئة المتوسطة فى الإمارات، بعد إطلاقه فى الأسواق الأمريكية وعدد من دول أوروبا، ويأتى الهاتف بعدد من الإمكانات الجيدة كما يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G .





وبحسب موقع XDA Developers فإن هاتف Moto G 5G يأتى بشاشة قياس 6.7 بوصة، من نوع LCD ، وبجودة +FHD ، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف، مع جسم خارجى من البلاستيك، ووزن 212 جرام ، مع تقنية HDR10 .









وتأتى كاميرات هاتف Moto G 5G عبارة عن 3 كاميرات خلفية تأتى الأساسية بدقة 48 ميجا بيكسل، وكاميرا بعدسة بزاوية واسعة 8 ميجا بيكسل، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى بدقة 16 ميجا بيكسل.





ويعمل هاتف Moto G 5G بمعالج من نوع Snapdragon 750G للفئة المتوسطة، مع نسختى من الذاكرة الداخلية سعة 64 و 128 جيجا بايت، ونسختى من ذاكرة الوصول العشوائى 4 و 6 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل أندرويد 10 .





ويحتوى هاتف Moto G 5G على بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط ، مع منفذ شحن USB Type-C، ومقبس للسماعة 3.5 مم ، وواى فاى Wifi 802.11ac ، وبلوتوث Bluetooth 5.1 ، مع تقنية اتصال NFC ، وخاصية A-GPS .





ويبلغ هاتف Moto G 5G حوالى 999 درهما إماراتيا اى ما يعادل حوالى 4273 جنيه مصرى .



