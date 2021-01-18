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تكنولوجيا

بسعر رخيص وبطارية 5000 مللى أمبير.. موتورولا تطلق هاتف Moto G 5G

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:01 ص
موتورولا تطلق هاتف
موتورولا تطلق هاتف Moto G 5G في الإمارات
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ندى على
أطلقت شركة موتورولا الأمريكية هاتفها Moto G 5G للفئة المتوسطة فى الإمارات، بعد إطلاقه فى الأسواق الأمريكية وعدد من دول أوروبا، ويأتى الهاتف بعدد من الإمكانات الجيدة كما يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G . 

وبحسب موقع XDA Developers فإن هاتف Moto G 5G يأتى بشاشة قياس 6.7 بوصة، من نوع LCD ، وبجودة +FHD ، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف، مع جسم خارجى من البلاستيك، ووزن 212 جرام ، مع تقنية HDR10 . 


وتأتى كاميرات هاتف Moto G 5G عبارة عن 3 كاميرات خلفية تأتى الأساسية بدقة 48 ميجا بيكسل، وكاميرا بعدسة بزاوية واسعة 8 ميجا بيكسل، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى بدقة 16 ميجا بيكسل. 

ويعمل هاتف Moto G 5G بمعالج من نوع Snapdragon 750G للفئة المتوسطة، مع نسختى من الذاكرة الداخلية سعة 64 و 128 جيجا بايت، ونسختى من ذاكرة الوصول العشوائى 4 و 6 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل أندرويد 10 . 

ويحتوى هاتف Moto G 5G على بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط ، مع منفذ شحن  USB Type-C، ومقبس للسماعة 3.5 مم ، وواى فاى Wifi 802.11ac ، وبلوتوث Bluetooth 5.1 ، مع تقنية اتصال NFC ، وخاصية A-GPS . 

ويبلغ هاتف Moto G 5G حوالى 999 درهما إماراتيا اى ما يعادل حوالى 4273 جنيه مصرى .  

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