هونر تؤجل موعد الإعلان الرسمي لهواتفها Honor V40 إلى هذا التاريخ

قامت شركة Honor هونر الصينية، بتأجيل موعد الإعلان الرسمى لهواتف Honor V40 ، إلى يوم 22 يناير القادم، بدلا من يوم 18 يناير ، بسبب عدد من المشكلات المتعلقة بالتنظيم.





وبحسب موقع GSMArena فإن الشركة قد أكدت على أن موعد الإعلان الرسمى النهائى للهواتف سيكون نفسه هو موعد إطلاق الهواتف فى عدد من الأسواق العالمية وعلى رأسها السوق الصينية.









وستأتى هواتف Honor V40 بشاشة منحنية قياس 6.72 بوصة بمعدل تحديث 90 و 120 هرتز في الثانية لهواتف الـ Pro ، وبجودة عرض +FullHD، قوى مع ثقب فى أعلى الشاشة لكاميرا أمامية مزدوجة حيث سيأتي بحجم أصغر مقارنة بهاتف Huawei Mate 40 Pro ، بالإضافة إلى فلاش LED .





وتشبه كاميرات هواتف Honor V40 الخلفية كاميرات هاتف Nova 8 SE، التى أتت بأربع كاميرات خلفية، ولكن تختلف الكاميرا الأساسية فى أنها ستأتى بدقة 50 ميجا بيكسل، والثانية بعدسة واسعة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4، والثالثة بعدسة مكبرة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4، والرابعة بمستشعر للعمق 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4 .





وستحتوى هواتف Honor V40 بقوة شحن خارقة تبلغ 66 واط للشحن السلكى و 66 واط للشحن اللاسلكى مع بطارية من الممكن أن تبلغ سعة أكبر من 4000 مللى أمبير فى الساعة، مع منفذ شحن USB-C .





وستعمل هواتف Honor V40 ستعمل بمعالجين مختلفين من نوع +Dimensity 1000 من شركة ميديا تيك Mediatek ، و المعالج الآخر من نوع Kirin 9000 ، وبطاقة SIM وميكروفون ومكبر صوت.



