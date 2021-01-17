ببطارية 7000 مللي أمبير.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف Galaxy M62 من سامسونج

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج تستعد لإطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة بسعر مناسب وعدد من الإمكانات الكبيرة أبرزها احتواء الهاتف على بطارية عملاقة بسعة 7000 مللى أمبير فى الساعة.





وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Galaxy M62 قد تم اعتماده من عدد من وكالات الهواتف الذكية أبرزها وكالة FCC للهواتف، حيث ظهر تحت اسم كود SM-M62F / DS .





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وسيأتى هاتف Galaxy M62 بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع AMOLED، مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، و3 كاميرات خلفية بدقة عالية.





وسيعمل هاتف Galaxy M62 بمعالج من نوع Exynos 9825 SoC للفئة المتوسطة، مع ذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائى 6 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل أندرويد 11، وواجهة مستخدم للسوفت وير One UI 3.0.





وإلى جانب البطارية سعة الـ 7000 مللى أمبير فى هاتف Galaxy M62، تدعم البطارية، خاصية الشحن السريع بقوة 25 واط، مع منفذ للشحن من نوع USB-C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم.



