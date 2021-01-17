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تكنولوجيا

ببطارية 7000 مللي أمبير.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف Galaxy M62 من سامسونج

الأحد 17/يناير/2021 - 01:00 ص
تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات هاتف Galaxy M62 من سامسونج
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ندى على
كشفت تسريبات أن شركة سامسونج تستعد لإطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة بسعر مناسب وعدد من الإمكانات الكبيرة أبرزها احتواء الهاتف على بطارية عملاقة بسعة 7000 مللى أمبير فى الساعة. 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Galaxy M62 قد تم اعتماده من عدد من وكالات الهواتف الذكية أبرزها وكالة  FCC للهواتف، حيث ظهر تحت اسم كود SM-M62F / DS .

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وسيأتى هاتف Galaxy M62 بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع AMOLED، مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، و3 كاميرات خلفية بدقة عالية. 

وسيعمل هاتف Galaxy M62 بمعالج من نوع Exynos 9825 SoC للفئة المتوسطة، مع ذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائى 6 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل أندرويد 11، وواجهة مستخدم للسوفت وير One UI 3.0. 

وإلى جانب البطارية سعة الـ 7000 مللى أمبير فى هاتف Galaxy M62، تدعم البطارية، خاصية الشحن السريع بقوة 25 واط، مع منفذ للشحن من نوع USB-C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم. 

وطرحت شركة سامسونج، منذ ايام هاتف الفئة المتوسطة Galaxy M02s، بسعر حوالى 122 دولارًا أمريكيًا أي ما يعادل 1,915 جنيه مصريًا، ومعالج من نوع Snapdragon 450، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 واط. 
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