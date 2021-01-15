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تكنولوجيا

تدفعك لعدم شرائها.. عيوب قاتلة في هواتف Galaxy S21

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:00 م
عيوب قاتلة فى هواتف
عيوب قاتلة فى هواتف Galaxy S21
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ندى على
أصدرت شركة سامسونج هواتفها الرائدة للعام الجديد Galaxy S21 ، وهى عبارة عن  3 هواتف هى Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra ، وبسعر أرخص من هواتف  Galaxy S20 ، ولكن هل تستحق فعلا الهواتف الشراء وما هى العيوب التى قد تدفع المستخدمين للتخلى عنها. 

وبحسب موقع 9to5Google فإن هواتف Galaxy S21 أتت بعدد من التعديلات الجديدة التى قد تدفع المستخدمين عن شرائها، وذلك على الرغم من الخصائص الكبيرة التى جاءت بها أيضا، وفيما يلى عدد من العيوب التى جاءت في هواتف Galaxy S21 والتى تفوقت عليها هواتف Galaxy S20 : 


عدم وجود شواحن 

وجاءت هواتف Galaxy S21 بدون شواحن للمرة الأولى على خطى شركة آبل، بعدما قامت بإطلاق هواتفها آيفون 12 فى نهاية العام الماضى بدون شواحن، والغريب فى الأمر أن شركة سامسونج قامت بالسخرية من هواتف آيفون 12 أنذاك لعدم احتوئها على شاحن. 

جسم من البلاستيك 

ومن المفترض أن هواتف Galaxy S21 هى هواتف من الفئة الرائدة أو ما يعرف بالفلاج شيب وتستعمل هذه الهواتف فى الغالب جسم خارجى من الزجاج مرتفع الثمن، ولكن يبدو أن سامسونج اختارت البلاستيك لتستطيع بيع الهواتف بسعر أرخص. 

السعر المرتفع 
وعلى الرغم من أن هواتف Galaxy S21، أرخص بكثير من هواتف Galaxy S20 حيث أنها أتت أرخص بحوالى 200 دولار أمريكى، إلا أن المشترى لأول مرة سيحتاج إلى شراء شواحن جديدة بالإضافة إلى أن جسم الهواتف من البلاستيك وليس من الزجاج، بالإضافة إلى جودة الشاشة التى لم تأتى بفارق كبير يجعلها تتفوق على الهواتف السابقة. 

ويبدأ سعر الهواتف مقابل 850 دولارا أمريكيا أي ما يعادل 13,307 جنيها مصريا. 

وعلى الرغم من أن هناك بعض الترقيات مثل نوع المعالج الذى تم تغييره لمعالج أقوى وهو  Exynos 2100 ، وكفاءة البطاريات التى جاءت بسعة أكبر من 4000 مللى أمبير وهى السعة التى جاءت بها هواتف Galaxy S20، إلا أن العوامل السابقة ربما تدفع المستخدمين عن الهواتف الجديدة لصالح Galaxy S20 على الرغم من ارتفاع سعرها.  

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