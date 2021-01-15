أرخص من S20.. كل ما تريد معرفته عن سلسلة سامسونج الأحدث Galaxy S21.. صور

كشفت شركة سامسونج العالمية عن سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S21، والتي أعلنت عنها من خلال حدث Unpacked، وهي تضم ثلاثة طرازات رئيسية جديدة بسعر باهظ، إلى جانب سماعات الرأس اللاسلكية Galaxy Buds Pro، وأجهزة تعقب العلامات الذكية.





سلسلة Galaxy S21 ، إمكانيات وترقيات جديدة إلى جانب تصميم مختلفة لإعداد الكاميرا الخلفية، ولكن يبدو أن هاتف S21 Ultra، يضم أكثر الكاميرا تميزا بينما يقدم هاتفي S21 و S21 + تصميمًا جديدًا ولكن مع ترقيات أقل نسبيا من تشكيلة العام الماضي S20. وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تقدم عملاقة التقنية الكورية الجنوبية هذا العام ضمن، إمكانيات وترقيات جديدة إلى جانب تصميم مختلفة لإعداد الكاميرا الخلفية، ولكن يبدو أن هاتف S21 Ultra، يضم أكثر الكاميرا تميزا بينما يقدم هاتفي S21 و S21 + تصميمًا جديدًا ولكن مع ترقيات أقل نسبيا من تشكيلة العام الماضي S20.









وكشفت سامسونج عن مفاجأة كبيرة ضمن حدث الإعلان عن سلسلة S21، والخبر السار هو أن الثلاثة هواتف الرائدة لعام 2021 جميعا أرخص من سابقاتهم S20، مع صدمة كبيرة لعشاقها وهو أن الأجهزة الثلاثة ستأتي بدون محول الشاحن وسماعات الرأس من الصندوق، وقد قامت سامسونج بإزالة هذه المكونات على غرار شركة آبل الأمريكية.





وفيما يلي نستعرض إليك كل ما تريد معرفته عن سلسلة هواتف سامسونج الجديدة Galaxy S21:





مواصفات وسعر Galaxy S21 5G









يأتي الإصدار العادي من سلسلة Galaxy S21، بشاشة من نوع Dynamic AMOLED، بقياس 6.2 بوصة وبدقة 1080 x 2400 بكسل، بمعدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتزا في الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus.

وجاء هاتف Galaxy S21، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة بدقة 64 ميجابكسل، وهي عدسة تليفوتوغرافية مع space zoom بقدرة 30X، بالإضافة إلى عدسة واسعة جدا بدقة 12 ميجابكسل وعدسة واسعة بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب فلاش LED، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل.

ويعمل هاتف Galaxy S21، بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 888، بتكنولوجيا 5 نانومتر، للإصدار الذي سيتم إطلاقه في الصين وكوريا الجنوبية، بينما النسخة العالمية ستعمل بواسطة معالج من نوع Exynos 2100.

ويحتوي هاتف Galaxy S21، على بطارية بقوة 4000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 3.1، المرتكزة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 11.

ويتوفر هاتف Galaxy S21، في أربعة خيارات لونية هي الرمادي والأبيض والوردي والبنفسجي، مقابل سعر 850 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 13,307 جنيها مصريا)، لنسخة 8 + 128 جيجابايت، ويتوفر الهاتف للحجز المسبق بدءا من اليوم على أن يكون متاحا للمستخدمين اعتبارا من 29 يناير الجاري.





مواصفات وسعر Galaxy S21+ 5G







يشمل هاتف Galaxy S21+، شاشة من نوع Dynamic AMOLED، بقياس 6.7بوصة وبدقة 1080 x 2400 بكسل، بمعدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتزا في الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus.





ويقدم هاتف Galaxy S21+، كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة بدقة 64 ميجابكسل، وهي عدسة تليفوتوغرافية مع space zoom بقدرة 30X، بالإضافة إلى عدسة واسعة جدا بدقة 12 ميجابكسل وعدسة واسعة بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب فلاش LED، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل.





ويتم تشغيل هاتف Galaxy S21+،، بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 888، بتكنولوجيا 5 نانومتر، للإصدار الذي سيتم إطلاقه في الصين وكوريا الجنوبية، بينما النسخة العالمية ستعمل بواسطة معالج من نوع Exynos 2100.





ويحتوي هاتف Galaxy S21+، على بطارية أكبر بقوة 4800 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 3.1، المرتكزة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 11.





ويتوفر هاتف Galaxy S21+، في خمس خيارات لونية هي الأسود والفضي والوردي والبنفسجي والذهبي، مقابل سعر يبدأ من 1050 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 16439 جنيها مصريا)، لنسخة 8 + 128 جيجابايت، ويتوفر الهاتف للحجز المسبق بدءا من اليوم على أن يكون متاحا للمستخدمين اعتبارا من 29 يناير الجاري.





سعر ومواصفات Galaxy S21 Ultra 5G









يعد هاتف Galaxy S21 Ultra 5G، الأكثر تميزا في سلسلة سامسونج الجديدة، حيث يقدم أربع كاميرات خلفية بدقة أكبر، الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة واسعة بدقة 12 ميجابكسل وعدسة واسعة بدقة 10 ميجابكسل وعدسة مقربة بدقة 10 ميجابيكسل، إلى جانب فلاش LED، وكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابيكسل.





ويأتي هاتف Galaxy S21 Ultra 5G، بشاشة من نوع Dynamic AMOLED، بقياس 6.8 بوصة، وبدقة 1080 x 2400 بكسل، بمعدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتزا في الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus.





ويتم تشغيل هاتف Galaxy S21 Ultra 5G، بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 888، بتكنولوجيا 5 نانومتر، للإصدار الذي سيتم إطلاقه في الصين وكوريا الجنوبية، بينما النسخة العالمية ستعمل بواسطة معالج من نوع Exynos 2100.





ويحتوي هاتف Galaxy S21 Ultra 5G، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 3.1، المرتكزة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 11.





ويتوفر هاتف Galaxy S21 Ultra 5G، في خمس خيارات لونية هي الأسود والفضي والنحاسي والبني والزهرى، مقابل سعر يبدأ من 1200 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 18787 جنيها مصريا)، لنسخة 8 + 128 جيجابايت، ويتوفر الهاتف للحجز المسبق بدءا من اليوم على أن يكون متاحا للمستخدمين اعتبارا من 29 يناير الجاري.