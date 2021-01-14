أرخص وأقوى هاتف ذكي في 2021 من سامسونج.. صور

لم يمر سوى أسبوعين على بداية العام الجديد، وبدأت شركات تصنيع الهواتف الذكية الكبرى الكشف عن أحدث إصداراتها من الهواتف بجميع الفئات الرائدة والمتوسطة والرخيصة، ومن بينها شركة سامسونج، حيث أعلنت الشركة الكورية الجنوبية خلال الأسبوع الأول من شهر يناير عن أول هواتفها الرخيصة لعام 2021.





هاتف جديد يأتي ضمن الفئة المنخفضة التكلفة في الهند يسمى Galaxy M02s. وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، طرحت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية "سامسونج" عنيأتي ضمن الفئة المنخفضة التكلفة في الهند يسمى Galaxy M02s.









ويعمل أرخص هواتف سامسونج لعام 2021، بواسطة معالج معالج ثماني النوأة من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 450، بتكنولوجيا 14 نانومتر، والذي يوفر وحدة معالجة مركزية ثماني النواة من نوع Cortex-A55 تعمل بسرعة 1.8 جيجاهرتز.





وجاء هاتف Galaxy M02s، بشاشة عالية الدقة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، مع نوتش أعلى الشاشة على شكل قطرة ماء يسمى Infinity-V، مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجابيكسل.





ويقدم هاتف Galaxy M02s، مجموعة ثلاثة كاميرات على ظهر الهاتف الرئيسية منها بدقة 13 ميجابكسل واثنين من مستشعرات 2 ميجابكسل للماكرو والعمق.





ويحتوي هاتف Galaxy M02s، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم OneUI المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10.





وزودت شركة سامسونج الإصدار العادي من هاتف Galaxy M02s، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، بينما يأتي الإصدار المتميز بذاكرة وصول عشوائي أكبر بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتي 1 تيرابايت عن طريقة بطاقات الذاكرة الداخلية microSD.





ويتوفر هاتف Galaxy M02s، في ثلاثة خيارات لونية هي الأحمر والأزرق والأسود، مقابل سعر حوالى 122 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 1,915 جنيها مصريا).



