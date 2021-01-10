شاهد.. أول صور لهاتف Galaxy A32 القادم من سامسونج .. مواصفات

كشفت تسريبات أول صور لهاتف الفئة المتوسطة Galaxy A32 والتى من المتوقع أن تصدره شركة سامسونج خلال الأسابيع القادمة، حيث سيأتى الهاتف بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، بالإضافة إلى انه سيصدر بسعر رخيص.

وبحسب موقع GSMArena فإن الصور تظهر أن هاتف Galaxy A32 سيأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة، من نوع LCD ن مع نوتش على شكل Infinity-V ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، بالإضافة إلى أن جسم الهاتف سيكون من البلاستيك.









وستكون كاميرات هاتف Galaxy A32 عبارة عن 4 كاميرات خلفية الأساسية ستكون بدقة 48 ميجا بيكسل، مع عدسة بزاوية واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، مع مستشعرى للتكبير والعمق بدقة 2 ميجا بيكسل.





وسيعمل هاتف Galaxy A32 بمعالج من نوع Dimensity 720 SoC للفئة المتوسطة، مع مساحة تخزين داخلى 128 جيجا بايت، و ذاكرة وصول عشوائية سعة 4 جيجا بايت رام، مع نظام تشغيل أندرويد 11 ، بالإضافة إلى شاحن بقوة 15 واط ، ومنفذ شحن من نوع USB-C ، وسماعة رأس مقاس 3.5 ملم .

ومؤخرا، أطلقت سامسونج هاتف Galaxy M02s بسعر حوالى 122 دولارا أمريكيا أي ما يعادل 1915 جنيها مصريا، وهو سعر رخيص للغاية، حيث يتميز الهاتف بقياس 6.5 بوصة و 4 كاميرات خلفية وبطارية 5000 مللى أمبير فى الساعة.