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تكنولوجيا

شاهد.. أول صور لهاتف Galaxy A32 القادم من سامسونج .. مواصفات

الأحد 10/يناير/2021 - 02:00 ص
شاهد .. أول صور لهاتف
شاهد .. أول صور لهاتف Galaxy A32 القادم من سامسونج
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ندى على
كشفت تسريبات أول صور لهاتف الفئة المتوسطة  Galaxy A32 والتى من المتوقع أن تصدره شركة سامسونج خلال الأسابيع القادمة، حيث سيأتى الهاتف بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، بالإضافة إلى انه سيصدر بسعر رخيص. 
 
وبحسب موقع GSMArena فإن الصور تظهر أن هاتف Galaxy A32 سيأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة، من نوع LCD ن مع نوتش على شكل Infinity-V ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، بالإضافة إلى أن جسم الهاتف سيكون من البلاستيك. 


Galaxy A32 renders show what Samsung's cheapest 5G phone will look like – Bestgamingpro
وستكون كاميرات هاتف Galaxy A32 عبارة عن 4 كاميرات خلفية الأساسية ستكون بدقة 48 ميجا بيكسل، مع عدسة بزاوية واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، مع مستشعرى للتكبير والعمق بدقة 2 ميجا بيكسل. 

Samsung Galaxy A32 5G appears in colorful press renders - The WhitePost
وسيعمل هاتف Galaxy A32 بمعالج من نوع Dimensity 720 SoC للفئة المتوسطة، مع مساحة تخزين داخلى 128 جيجا بايت، و ذاكرة وصول عشوائية سعة 4 جيجا بايت رام، مع نظام تشغيل أندرويد 11 ، بالإضافة إلى شاحن بقوة 15 واط ، ومنفذ شحن من نوع USB-C ، وسماعة رأس مقاس 3.5 ملم . 
تكشف حافظة Samsung Galaxy A32 5G عن تصميم الهاتف - فيوتشر نيوز
ومؤخرا، أطلقت سامسونج هاتف Galaxy M02s بسعر حوالى 122 دولارا أمريكيا أي ما يعادل 1915 جنيها مصريا، وهو سعر رخيص للغاية، حيث يتميز الهاتف بقياس 6.5 بوصة و 4 كاميرات خلفية وبطارية 5000 مللى أمبير فى الساعة. 

Samsung Galaxy A32 5G Leaked in High-quality Renders; Redesign With a Catch - WhatMobile news
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