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تكنولوجيا

أرخص من Galaxy S20 .. تسريبات تكشف أسعار هواتف Galaxy S21

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:28 ص
تسريبات تكشف أسعار
تسريبات تكشف أسعار هواتف Galaxy S21
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ندى على
كشفت تسريبات أسعار هواتف Galaxy S21 التى ستصدرها شكة سامسونج خلال أيام، بعد أن أعلنت رسميا عن إطلاقها فى 14 يناير المقبل حيث ستكون عبارة عن 3 هواتف هى : Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra  . 

وبحسب موقع Tom's Guide  فإن أسعار الهواتف قد تم تسريبها عن طريق الخطأ من على موقع بلجيكى لبيع الهواتف الذكية، حيث جاء سعر هاتف Galaxy S21 بحوالى 849 يورو أى مايعادل282 . 16 ألف جنيه مصرى، وبلغ هاتف Galaxy S21 Plus بسعر 1049 يورو أى مايعادل 118 . 20 ألف جنيه مصرى وذلك لأكبر نسخة. 


كما جاء هاتف Galaxy S21 Ultra بسعر 1399 يورو أى مايعادل جنيه 831 .26 ألف مصرى وذلك لأكبر نسخة ، كما كشفت التسريبات أن سعر هواتف Galaxy S21 سيكون أرخص من هواتف Galaxy S20  التى صدرت فى بداية العام الماضى، حيث كانت الهواتف صدرت بسعر أعلى بحوالى 100 دولار أمريكى.  

وسيأتى هاتفا  Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus بشاشة قياس 6.7 بوصة، من نوع  AMOLED ، فيما سيأتي هاتف Galaxy S21 Ultra بشاشة أكبر 6.9 بوصة، مع معدل تحديث قدره 120 هرتز ، وجودة 1440 بيكسل.  

وستحتوى  هواتف Galaxy S21 على 4 كاميرات خلفية، حيث ستكون الكاميرا الأساسية من نوع  Penta  وبدقة 108 ميجابيكسل، وبمستشعر HM1 ، وكاميرا فائقة الدقة 12 ميجابيكسل، وكاميرتين زووم بدقة 10 بمستشعر  ISOCell Vizion 3D ToF  احداها  بدقة 64  ميجابكسل ، وفلاش LED ، مع كاميرا سيلفى دقة 40 ميجا بيكسل.

وستعمل هواتف Galaxy S21 بمعالج من نوع  Exynos 2100 ، مع مساحة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت لهاتف Galaxy S21 و4 ألوان هي الرمادي والبنفسجي و الأبيض والوردي، ونفس السعة لـ Galaxy S21 Plus ، مع 3 ألوان هى الفضي والأسود والبنفسجي، أما هاتف Galaxy S21 Ultra فسيأتى بـ 3 نسخ 128 و256 و512 جيجابايت.


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