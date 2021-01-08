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تكنولوجيا

سامسونج تعتزم إصدار لاب توب Galaxy Book Flex 2 بتقنية شاشة QLED .. سعر ومواصفات

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:25 ص
اب توب Galaxy Book
اب توب Galaxy Book Flex 2 سيكون الأول بتقنية شاشة QLED
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ندى على
كشفت تسريبات أن لاب توب Galaxy Book Flex 2 هو أول لاب توب من سامسونج سيتم إصداره بتقنية الشاشة QLED ، والتى تقدم أداء عاليا للغاية، بالإضافة إلى تقنية HDR ، كما يتميز بدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، بالإضافة إلى قلم ذكى  USI Pen ، وسيتم الإعلان عنه فى 13 يناير الجاري. 

وبحسب موقع GSMArena فإن لاب توب Galaxy Book Flex 2 يتميز بشاشة من نوع AMOLED تعمل باللمس بدقة عالية قياس 13.3 بوصة بجودة Full HD ، مع قلم S Pen الذكى، وكاميرا ويب أمامية  بدقة 720 بيكسل، مع كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل. 


ويعمل لاب توب Galaxy Book Flex 2 بمعالج من نوع Intel Core من الجيل الحادى عشر ، مع سعة تخزين داخلية من نوع SSD تصل ل 512 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت رام، ويعتبر اللاب توب 2 ×  1 حيث يأتى مع لوحة مفاتيح كاملة الحجم، و Wi-Fi 6 و مستشع للبصمة، Bluetooth 5.1. 

ويحتوى لاب توب Galaxy Book Flex 2  على بطارية كبيرة تدعم الشحن بقوة 69.7 واط ، وفتحة شحن من نوع USB Type C ، و بطاقة SIM ، ومن أهم الميزات التى يقدمها اللاب توب هى document mode حيث تعمل على التقاط و تصوير المستندات بسهولة، الأمرالذي يتيح للمستخدمين تدوين الأشياء بسرعة أو رسم أو حتى تحرير الصور أو إنشاء ملفات PDF وتوقيع المستندات رقميًا أيضًا. 

ويبلغ سعر لاب توب Galaxy Book Flex 2 فى كوريا الجنوبية حوالى 2154 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى جنيه مصرى، ولم تعلن الشركة حتى الآن عن الأسعار العالمية للجهاز.  

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