سامسونج تكشف عن تحفتها الجديدة لاب توب Galaxy Book Flex 2.. سعر ومواصفات

كشفت شركة سامسونج عن لاب توب Galaxy Book Flex 2 الذي يتميز بدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، حيث نشرت على قناتها الرسمية، فيديو مفصلًا لمواصفات وشكل جهاز اللاب توب الجديد.





وبحسب موقع Notebookcheck فإن لاب توب Galaxy Book Flex 2 يتميز بشاشة تعمل باللمس بدقة عالية قياس 13.3 بوصة بجودة Full HD ، مع قلم S Pen الذكى، وكاميرا ويب أمامية بدقة 720 بيكسل، مع كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل.









ويعمل لاب توب Galaxy Book Flex 2 بمعالج من نوع Intel Core من الجيل الحادى عشر ، مع سعة تخزين داخلية من نوع SSD تصل ل 512 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت رام، ويعتبر اللاب توب 2 × 1 حيث يأتى مع لوحة مفاتيح كاملة الحجم، و Wi-Fi 6 و مستشع للبصمة، Bluetooth 5.1.





ويحتوى لاب توب Galaxy Book Flex 2 على بطارية كبيرة تدعم الشحن بقوة 69.7 واط ، وفتحة شحن من نوع USB Type C ، و بطاقة SIM ، ومن أهم الميزات التى يقدمها اللاب توب هى document mode حيث تعمل على التقاط و تصوير المستندات بسهولة، الأمرالذي يتيح للمستخدمين تدوين الأشياء بسرعة أو رسم أو حتى تحرير الصور أو إنشاء ملفات PDF وتوقيع المستندات رقميًا أيضًا.





ويبلغ سعر لاب توب Galaxy Book Flex 2 فى كوريا الجنوبية حوالى 2154 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى جنيه مصرى، ولم تعلن الشركة حتى الآن عن الأسعار العالمية للجهاز.



