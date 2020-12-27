تسريبات تكشف سعر لاب توب Galaxy Chromebook2 من سامسونج .. مواصفات

كشفت تسريبات سعر وعددا من مواصفات جهاز لاب توب Galaxy Chromebook2 الذى ستصدره شركة سامسونج خلال أسابيع قادمة، حيث تسعى الشركة إلى تغيير توجهها فى إصدار منتجات بأسعار أقل نسبيا من التى تم إطلاقها سابقا.









وبحسب موقع Tech Radar فإن لاب توب Galaxy Chromebook2 سيصدر بسعر 700 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 10.908 ألف جنيه مصرى، وبذلك يكون أرخص من سابقه لاب توب Galaxy Chromebook الذى صدر بسعر 1000 دولار أى ما يعادل حوالى 573 . 15 ألف جنيه مصرى.









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وسيأتى لاب توب بشاشة قياس 13.3 بوصة من نوع QLED وهى التقنية التي بدأت سامسونج في استخدامها مع أجهزة التلفزيون الذكية التى تصدرها، كما سيأتى الجهاز بحواف أنحف مع جودة شاشة بدقة 4K مما يجعلها تقدم صورة فائقة الجودة.









وسيحتوى لاب توب Galaxy Chromebook2 على بطارية تستطيع الاستمرار حتى 12 ساعة مع معالج من نوع Intel Evo 11th من الجيل الحادى عشر.









وتسعى شركة سامسونج إلى إصدار منتجات بسعر أرخص لتحقيق مبيعات أكبر، حيث قامت الشركة بإصدار هاتف Galaxy S20 FE بسعر رخيص حيث يعتبر النسخة الأرخص من هاتف Galaxy S20 .









ومن المقرر أن تصدر الشركة هواتف Galaxy S21 رسميا فى 14 يناير المقبل، وستأتى بشاشة قياس 6.7 بوصة، من نوع AMOLED مع معدل تحديث قدره 120 هرتز ، و 4 كاميرات خلفية الأساسية وبدقة 108 ميجابيكسل، مع كاميرا سيلفى دقة 40 ميجا بيكسل، ومعالج من نوع Exynos 2100، وبطارية 5000 مللى أمبير فى الساعة.



