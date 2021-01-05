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تكنولوجيا

شاومي تحدد موعد إطلاق هاتف Redmi Note 9T.. مواصفات

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:01 م
شاومى تحدد موعد إطلاق
شاومى تحدد موعد إطلاق هاتف Redmi Note 9T
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ندى على
أعلنت شركة شاومى الصينية موعد إطلاق هاتف Redmi Note 9T تحت علامتها شركة Redmi ريدمي ، فى 8 يناير المقبل، حيث سيصدر الهاتف بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، مع عدد من الإمكانات المتميزة منها البطارية ذات السعة الكبيرة. 

وبحسب موقع Gadgets Now فإن هاتف Redmi Note 9T سيأتى بشاشة قياس 6.53 بوصة من نوع IPS LCD وبجودة +Full HD  ، ونقاء  1080 × 2340  بيكسلن مع نوتش فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى ، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومعدل تحديث 90 هرتز.  
 

وستكون كاميرات هاتف Redmi Note 9T عبارة عن 3  كاميرات خلفية بتصميم دائرى حيث ستكون الكاميرا الأساسية دقة 48 ميجا بيكسل، وكاميرا بزاوية عريضة دقة 8 ميجا بيكسل،مع مستشعرللعمق دقة 2 ميجا بيكسل، مع كاميرا سيلفى دقة 13 ميجا بيكسل، مع فلاش LED . 

وسيعمل هاتف هاتف Redmi Note 9T بمعالج من نوع Dimensity 800U للفئة المتوسطة، مع ذاكرة وصول عشوائى من نوع LPPDR4x ، وبطاقة للتخزين الداخلي من نوع  UFS 2.1 و مساحة 128 جيجا بايت ، وذاكرة عشوائية 6  جيجا بايت  رام وفتحة MicroSD  قابلة للتوسعة.  

وسيحتوى هاتف Redmi Note 9T على بطارية سعة 5000 مللى أمبير فى الساعة تدعم  الشحن السريع بقوة 18 واط، مع بلوتوث و نظام GPS ، و Wi-Fi و وتقنية NFC للاتصال، ونظام تشغيل أندرويد 10 ، وواجهة مستخدم للسوفت وير MIUI 12، كما سيصدر بألوان الأسود والبنفسجي . 


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