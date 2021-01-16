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تكنولوجيا

يصدر بسعر منفصل.. سامسونج تفاجئ مستخدمى هواتف Galaxy القديمة بقلم S Pen Pro الذكى

السبت 16/يناير/2021 - 09:03 م
سامسونج تفاجئ مستخدمى
سامسونج تفاجئ مستخدمى هواتف Galaxy القديمة بقلم S Pen Pro
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ندى على
فاجأت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، مستخدميها بقرار بيع قلم S Pen Pro الذكى لعدد من هواتفها القديمة، حيث يمكن شراء القلم الذكى بسعر منفصل وبحجم أكبر من قلم S Pen الذى تم إصداره مع هاتف Galaxy S21 Ultra . 

وبحسب موقع Gadgets Now فإن شركة سامسونج قد أطلقت نوعين مختلفين من القلم الذكى S Pen ، حيث ان النوع الأول هو S Pen وتم إطلاقه فقط مع هاتف Galaxy S21 Ultra الذى تم إصداره ضمن هواتف Galaxy S21 والتى أعلنت عنها الشركة منذ يومين. 


أما النوع الثانى فهو قلم S Pen Pro وسيكون بحجم أكبر مع عدد من الميزات مثل استخدامه لضبط الكاميرا والقيام بالتغيير والتنقل  فى خصائص الهواتف، وسيعمل بواجهة مستخدم للسوفت وير  One UI 3.1 ، وسيدعم هذه الأجهزة 

هواتف Galaxy Note 10  

هواتف Galaxy Note 20 

أجهزة تابلت Galaxy Tab S6
 
أجهزة تابلت Galaxy Tab S7 

 ومن المتوقع أن سباع  قلم S Pen Pro بأقل من 40 يورو أى حوالي 49 دولارًا أمريكيا أى ما يعادل 770 جنيها مصريا، ويتميز قلم S Pen Pro باحتوائه على طرف حساس للضغط ، وأدوات تحكم بالإيماءات عبر مقياس تسارع ، وأدوات تحكم لتشغيل مقاطع الفيديو وإيقافها مؤقتًا أو التقاط الصور عن بعد، يتوفر باللونين الأسود والسيلفر.

وأطلقت الشركة هواتفها الرائدة للعام الجديد Galaxy S21 ، عبارة عن  3 هواتف هى Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra، وهى أول هواتف رائدة تطلقها شركة سامسونج بدون شواحن، على خطى شركة آبل الأمريكية بعد إطلاق هواتف آيفون 12 نهاية العام الماضى بدون شواحن أيضا للحفاظ على البيئة من التلوث التكنولوجى. 


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