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تكنولوجيا

لحماية الخصوصية.. سامسونج تطلق ميزة خارقة لهواتف Galaxy S21

السبت 16/يناير/2021 - 05:02 ص
سامسونج تطلق ميزة
سامسونج تطلق ميزة خارقة لهواتف Galaxy S21
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ندى على
قامت شركة سامسونج بتوفير ميزة خارقة لخصوصية المستخدمين فى هواتف Galaxy S21 الجديدة والتى اعلنت عنها أمس، فى Galaxy Unpacked ، حيث ستعمل الميزة على تمكين المستخدمين من ايقاف تفعيل الموقع عند مشاركة الصور. 

وبحسب موقع XDA Developers التقنى فإن سامسونج أتاحت للمستخدمين من إزالة كل بيانات الموقع بسهولة من الصور الخاصة بهم قبل مشاركتها ورتحميلها إلى معرض الصور الخاص بهم أو تحميلها إلى تطبيقات التخزين السحابى. 


ومن المفترض أن تحمى هذه الخاصية المستخدمين إذا تم اختراق الملفات والصور الخاصة بهم على تطبيقات التخزين السحابى، والتى تقوم تلقائيا بحفظ كل معلومات الصور وكذلك معلومات الموقع. 

وتعمل ميزة الخصوصية فى هواتف Galaxy S21  على حماية المستخدمين من التطبيقات التى تقوم بجمع معلومات الموقع الخاصة بهم وتخزينها، وسيكون على المستخدمين القيام بإزالة بيانات الموقع أسفل معاينة الصورة قبل مشاركتها أو القيام بتحميلها. 

وأطلقت سامسونج هواتف Galaxy S21 بدون شواحن للمرة الأولى على خطى شركة آبل، بعدما قامت بإطلاق هواتفها آيفون 12 فى نهاية العام الماضى بدون شواحن، والغريب فى الأمر أن شركة سامسونج قامت بالسخرية من هواتف آيفون 12 أنذاك لعدم احتوئها على شاحن.

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