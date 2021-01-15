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تكنولوجيا

بعد إطلاق Galaxy S21.. خمسة هواتف قادمة بدون شواحن

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:03 م
5 هواتف قادمة بدون
5 هواتف قادمة بدون شواحن
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ندى على
فى الفترة الأخيرة، فاجئتنا شركات الهواتف الذكية، بداية من شركة آبل التى اتخذت قرار عدم بيع شواحن مع هواتفها الذكية، آيفون 12 التى تم إطلاقها فى نهاية العام الماضى 2020 ، مع بداية العام الجديد قررت شركة شاومى السير على نفس النهج والقيام بإطلاقXiaomi Mi 11  أيضا بدون شواحن، ثم جاءت أمس شركة سامسونج لتطلق هواتف Galaxy S21 بدون شواحن. 

وبحسب موقع Trak.in فإن هناك عدد كبير من شركات الهواتف الذكية سيقومون بإصدار هواتفهم الذكية خلال الفترة القادمة، تحديدا فى الربع الأول من العام الحالى 2021 ، فيما سيصدر عددا من هذه الهواتف خلال الأيام القادمة، ومن الهواتف التى ستأتى بدون شواحن


1- هاتف  Xiaomi Mi 11 Pro

و الذى من المقرر أن يصدر خلال أيام قليلة حيث سيأتى فى بداية شهر فبراير القادم، حيث سيأتى بشاشة منحنية من جميع الجوانب،قياس 6.67 بوصة، بجودة +QHD ، مع معدل تحديث للشاشة 120 هرتز فى الثانية، و 4 كاميرات خلفية الرئيسية الأساسية بدقة 108 ميجا بيكسل ومعالج من نوع Snapdragon  888، وبطارية سعة 4600 مللى أمبير فى الثانية، تدعم الشحن السريع السلكى  بقوة 55 واط ، كما تدعم السريع اللاسلكى  بقوة 50 واط. 

2- هواتف OnePlus 9 

وستاتى بشاشة كبيرة قياس 6.55 بوصة، من نوع AMOLED، مع معدل تحديث الشاشة 144 فى الثانية، ستأتى بكاميرات رباعية خلفية ستكون شبيهة بكاميرات Galaxy Note 20 وكاميرا سيلفى تحت الشاشة مثل هواتف Galaxy S21 القادمة، ومعالج من نوع Snapdragon 875 وبطارية بسعة ستكون أكبر من 5000 مللى أمبير، وستدعم الشحن اللاسلكي بقوة  40 واط، بالإضافة إلى الشحن السلكي قدرة  65 واط. 

3- هواتف Redmi K40 

وستأتى بشاشة كبيرة 6.5 بوصة، من نوع OLED ومعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، وكاميرا أساسية فى هواتف Redmi K40 بدقة 108 ميجا بيكسل،ومعالج من نوع Snapdragon 690 من شركة كوالكوم مع تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، بطارية سعة 4820 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

4- هواتف iPhone 13 

وستحصل على معدل تحديث للشاشة 120 هرتز فى الثانية، وسيتم استخدام تقنية بصمة اليد Touch ID بدلا من تقنية التعرف على  الوجه Face ID ليتناسب مع انتشار وباء كورونا، وستعمل بمعالج  A15 بيونيك، كما ستأتى بمعيار جديد من شبكة الواى فاى وهو Wi-Fi 6E الذى يدعم سرعات لاسلكية أسرع حيث ستكون بسرعة 6 جيجا هرتز، وهو أعلى معيار قد يستطيع أى هاتف ذكى الحصول عليه فى عام 2021  عند اطلاقها .

5- هواتف Google Pixel 6 

وستتضمن كاميرات خلفية محسنة  لالتقاط صور بجودة ودقة أفضل، مع مستشعرين للاتساع والتكبير مع فلاش من نوع LED، وكاميرا سيلفى تحت الشاشة كما ستأتى بشاشة قياس 6.67 بوصة من نوع  OLED ، وستعمل بمعالجات من نوع Snapdragon 875 ، ومن المحتمل أن تصدر بسعر أعلى من هاتف Pixel 5 بسبب الإمكانات الكبيرة التى سيصدر بها، حيث سيبلغ سعه حوالى 700 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 964. 10 ألف جنيه مصرى.



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