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تكنولوجيا

للمرة الثانية هاتف Xiaomi Mi 11 ينفد من الأسواق بعد بيع نصف مليون جهاز

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:00 ص
للمرة الثانية هاتف
للمرة الثانية هاتف Xiaomi Mi 11 ينفد من الأسواق بعد تحقيقه
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ندى على
كشفت تقارير نفاد هاتف Xiaomi Mi 11 من الأسواق للمرة الثانية، بعدما حقق مبيعات أكثر من نصف مليون جهاز وذلك بعد طرحه فى الأسواق الصينية، بعد إعلان شركة شاومى عنه يوم 28 ديسمبر الماضى. 

وحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Xiaomi Mi 11 تخطى النصف مليون وحدة فى أول عملية بيع له فى الأسواق، بعدما نفد فى المرة الأولى  خلال نصف دقيقة فقط، بمجرد الإعلان الرسمى عنه. 


وتفاجأ المسئولون فى شركة شاومى بنفاذ الهاتف فى نصف دقيقة واكتمال جميع طلبات الحجز المسبق للهاتف على كل مواقع التسوق الإلكترونى الصيني، وعلى رأسها موقع  JD.com، وباعت أكثر من 350 ألف وحدة من الهاتف في خمس دقائق فقط، وقد تجاوزت مبيعات الهاتف الرائد 1.5 مليار يوان صيني أى أكثر من 229 مليون دولار أمريكي. 

ويعمل هاتف Xiaomi Mi 11  بمعالج من Snapdragon 888 بسرعة 6.4 جيجا بايت، وهو أول هاتف يصدر بهذا المعالج حيث من المفترض أن كل الهواتف الذكية الصادرة فى العام المقبل ستصدر بهذا المعالج، بالإضافة إلى نسختى مساحة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت ، ونسختى ذاكرة وصول عشوائى 8 و 12 جيجا بايت رام. 

ويحتوى هاتف Xiaomi Mi 11  على بطارية سعة 4600 مللى أمبير فى الثانية، تدعم الشحن السريع السلكى  بقوة 55 واط ، كما تدعم السريع اللاسلكى  بقوة 50 واط. 

ويبلغ سعر هاتف Xiaomi Mi 11    
نسخة 8/128 جيجابايت  610  دولارات أمريكية أى ما يعادل حوالى 585. 9 جنيه مصرى. 
نسخة 8/256  جيجابايت  660  دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 373 . 10 جنيه مصرى. 
نسخة 12/256 جيجابايت  720 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 316 . 11 جنيه مصرى.

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