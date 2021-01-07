ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بسعر 1900 جنيه.. سامسونج تطلق رسميا هاتف Galaxy M02s ببطارية كبيرة.. صور

الخميس 07/يناير/2021 - 11:00 م
هاتف Galaxy M02s
هاتف Galaxy M02s
Advertisements
شيماء عبد المنعم
طرحت شركة سامسونج Samsung، هاتفا ذكيا جديدا يسمى Galaxy M02s، وسيظهر الهاتف منخفض التكلفة لأول مرة في الهند بسعر حوالى 122 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 1,915 جنيها مصريا).

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف Galaxy M02s، مع معالج ثماني النوأة من إنتاج شركة كوالكوم وبطارية بسعة كبيرة إلى جانب ثلاث كاميرات خلفية.


ويتم تشغيل هاتف Galaxy M02s، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 450، بتكنولوجيا 14 نانومتر، والذي يوفر وحدة معالجة مركزية ثماني النواة من نوع Cortex-A55 تعمل بسرعة 1.8 جيجاهرتز.

ويأتي الإصدار العادي من هاتف Galaxy M02s، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، بينما يأتي الإصدار المتميز بذاكرة وصول عشوائي أكبر بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتي 1 تيرابايت عن طريقة بطاقات الذاكرة الداخلية microSD.

ويأتي هاتف Galaxy M02s، بشاشة عالية الدقة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، مع نوتش أعلى الشاشة على شكل قطرة ماء يسمى Infinity-V، مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجابيكسل.

ويوفر هاتف Galaxy M02s، مجموعة ثلاثة كاميرات على ظهر الهاتف الرئيسية منها بدقة 13 ميجابكسل واثنين من مستشعرات 2 ميجابكسل للماكرو والعمق.

ويحتوي هاتف Galaxy M02s، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم OneUI المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10.

وسيتوفر هاتف Galaxy M02s، للبيع في ثلاثة ألوان هي الأحمر والأزرق والأسود عبر موقع أمازون الهندي Amazon India، وموقع الويب الرسمي لشركة سامسونج.
هاتف Galaxy M02s هاتف Galaxy M02s
هاتف Galaxy M02s هاتف Galaxy M02s
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أقوي وأغلى 5 هواتف سامسونج..تبدأ من 12666 جنيها

أغلى من سابقه.. سامسونج تعلن عن هاتف Galaxy M21s بـ ذاكرة 1 تيرابايت.. تعرف على السعر والمواصفات

أفضل 4 هواتف حصلت على نظام التشغيل أندرويد 11.. تعرف عليها

هواتف 2021.. سامسونج تعلن عن Galaxy A12 وGalaxy A02s بسعر منافس.. صور

بسعر 5000 جنيه.. تعرف على أفضل هواتف الفئة المتوسطة 2020

3 أنواع احتلت القائمة.. تعرف على أفضل هاتف في العالم 2020

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12 -1- 2021 والقنوات الناقلة

انهيار بيومي فؤاد خلال تشييع جثمان والده.. صور وفيديو

بشرى سارة .. كورونا ينتهي من العالم في هذه الحالة

أشرف إعلامي في مصر.. أحمد موسى يتصدر تويتر بعد دفاعه عن جماهير الأهلى

بداية من الأحد.. دولة عربية تفتح المدارس من جديد أمام الطلاب

معاقبة عبدالحفيظ و بيراميدز.. 4 قرارات جديدة من لجنة الانضباط بالجبلاية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هشام طلعت مصطفى يعلن عن تحمله تكاليف لقاح ضد فيروس كورونا لـ 2 مليون مواطن.. صور

مواصفات ET7 أكثر السيارات تطورا في العالم.. فيديو وصور

مشروب غير متوقع يزيل السموم من الجسم.. تعرف عليه