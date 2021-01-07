بسعر 1900 جنيه.. سامسونج تطلق رسميا هاتف Galaxy M02s ببطارية كبيرة.. صور

طرحت شركة سامسونج Samsung ، هاتفا ذكيا جديدا يسمى Galaxy M02s، وسيظهر الهاتف منخفض التكلفة لأول مرة في الهند بسعر حوالى 122 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 1,915 جنيها مصريا).





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف Galaxy M02s ، مع معالج ثماني النوأة من إنتاج شركة كوالكوم وبطارية بسعة كبيرة إلى جانب ثلاث كاميرات خلفية.





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ويتم تشغيل هاتف Galaxy M02s، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 450، بتكنولوجيا 14 نانومتر، والذي يوفر وحدة معالجة مركزية ثماني النواة من نوع Cortex-A55 تعمل بسرعة 1.8 جيجاهرتز.





ويأتي الإصدار العادي من هاتف Galaxy M02s، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، بينما يأتي الإصدار المتميز بذاكرة وصول عشوائي أكبر بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتي 1 تيرابايت عن طريقة بطاقات الذاكرة الداخلية microSD.





ويأتي هاتف Galaxy M02s، بشاشة عالية الدقة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، مع نوتش أعلى الشاشة على شكل قطرة ماء يسمى Infinity-V، مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجابيكسل.





ويوفر هاتف Galaxy M02s، مجموعة ثلاثة كاميرات على ظهر الهاتف الرئيسية منها بدقة 13 ميجابكسل واثنين من مستشعرات 2 ميجابكسل للماكرو والعمق.





ويحتوي هاتف Galaxy M02s، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم OneUI المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10.





وسيتوفر هاتف Galaxy M02s، للبيع في ثلاثة ألوان هي الأحمر والأزرق والأسود عبر موقع أمازون الهندي Amazon India، وموقع الويب الرسمي لشركة سامسونج.