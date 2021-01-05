عرض الثلاثاء.. اشتر سامسونج جلاكسي نوت 9 بـ 4600 جنيه

يسعي دومًا محبو نظام أندرويد الشهير للبحث عن أفضل الأجهزة بأقوى العتاد الممكن لتوفير كل إحتياجاتهم، وهنا يكون الخيار الأرز من علامة سامسونج الكورية حيث فئة الـ Note المميزة، التى توفر لك مكتبًا متنقلًا فى جيببك، بينما يعيبها فقط سعرها المرتفع، إلا أنه بات يمكنك شراء نسخة من Galaxy Note 9 بأقل سعر ممكن.
وفقًا لموقع تك رادار التقنى، تستطيع إقتناء نسخة مجددة من هاتف Samsung Galaxy Note9 سعة 128 جيجابايت، مقابل سعر 290 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 4600 جنيه مصري.
يمتلك Galaxy Note9 بشاشة كبيرة قياس 6.4 بوصة من نوع "super amoled"، بدقة QHD بدون أى حواف جانبية، وطريقة حماية قوية ضد الصدمات Corning Gorilla Glass 5، بالإضافة لمقاومة الهاتف للماء والغبار حتى عمق 1.5 متر، لمدة نصف ساعة.
جاء سامسونج Galaxy Note9 بمعالجات ثمانية الأنوية من نوعى Snapdragon 845 من كوالكوم، وExynos 9810 حسب مناطق بيع الهاتف، مع ذاكرة وصول عشوائية تبلغ 6 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت.
يقدم Note9 على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل Dual Pixel مع ميزة OIS، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، والتي يمكن الوصول إليها بشكل سريع عن طريق الضغط على زر تشغيل الهاتف مرتين، بشكل يشابه أجهزة شركة جوجل.
يحتوى الهاتف على بطارية عملاقة، بسعة بطارية 4000 مللي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة Quick Charge 2.0 مع دعم لميزة الشحن اللاسلكي، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف جنبًا إلى جنب مع منفذ 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس ومكبر صوت من نوع ستيريو، ومساعد سامسونج الشهير Bixby 2.0.
جدير بالذكر أن Samsung Galaxy Note9 ظهر لأول مرة فى أغسطس 2018، ويقدم أداءًا جيدًا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف بشاشة كبيرة وقلم لأداء كل المهام التى تحتاجها فى العمل.
يمتلك Galaxy Note9 بشاشة كبيرة قياس 6.4 بوصة من نوع "super amoled"، بدقة QHD بدون أى حواف جانبية، وطريقة حماية قوية ضد الصدمات Corning Gorilla Glass 5، بالإضافة لمقاومة الهاتف للماء والغبار حتى عمق 1.5 متر، لمدة نصف ساعة.
جاء سامسونج Galaxy Note9 بمعالجات ثمانية الأنوية من نوعى Snapdragon 845 من كوالكوم، وExynos 9810 حسب مناطق بيع الهاتف، مع ذاكرة وصول عشوائية تبلغ 6 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت.
يقدم Note9 على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل Dual Pixel مع ميزة OIS، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، والتي يمكن الوصول إليها بشكل سريع عن طريق الضغط على زر تشغيل الهاتف مرتين، بشكل يشابه أجهزة شركة جوجل.
يحتوى الهاتف على بطارية عملاقة، بسعة بطارية 4000 مللي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة Quick Charge 2.0 مع دعم لميزة الشحن اللاسلكي، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف جنبًا إلى جنب مع منفذ 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس ومكبر صوت من نوع ستيريو، ومساعد سامسونج الشهير Bixby 2.0.
يمكنك شراء نسختك من Galaxy Note 9 من باللون الأزرق السماوى نسخة 128 جيجابايت عبر هذا الرابط.