تسريبات تكشف سعر ومواصفات جهاز تتبع الهواتف الذكى Galaxy SmartTag من سامسونج

كشفت تقارير أن شركة سامسونج ستصدر جهاز تتبع ذكى يسمى Galaxy SmartTag ، حيث من المفترض أن يعمل على تتبع هواتف المستخدمين أثناء فقدها أو سرقتها، حيث سيتم الإعلان عنه فى 14 يناير المقبل.





وبحسب موقع Android Authority فإن جهاز التتبع الذكى Galaxy SmartTag ، سيكون قادرا ليس فقط على تتبع الهواتف عند ضياعها ولكنه أيضا يستطيع تتبع سماعات الأذن و المفاتيح و المحافظ الشخصية وغيرها من الأشياء أو الأجهزة الاخرى.









وسيصدر جهاز التتبع الذكى Galaxy SmartTag باللون الأسود وحجم صغير للغاية لا يشكل عائقا للمستخدمين عند حمله أو استخدامه، ويمكن تسجيل عليه كل الأشياء التى يخشى المستخدمون من نسيانها.





ويتميز Galaxy SmartTag ببطارية قابلة للاستبدال، بالإضافة إلى أنه جهاز صديق للبيئة ، حيث سيكون الجهاز الأول من نوع الذى يعمل على تتبع الأشياء الذى يتم إطلاقه من شركات الهواتف الذكية.





ومن المقرر أن يبلغ جهاز التتبع الذكى Galaxy SmartTag حوالى 18 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 283 جنيه مصرى، وهو سع يعتبر رخيصا جدا لمثل هذا الجهاز.





وستعلن شركة سامسونج عن Galaxy SmartTag إلى جانب سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S21 بدون شواحن على خطة شركتا آبل وشامى، بالإضافة إلى سماعات الأذن Galaxy Buds Pro وذلك فى يوم 14 يناير المقبل عبر حدث مباشر على الإنترنت نظرا لتفشى فيروس كورونا.











