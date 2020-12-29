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تكنولوجيا

Samsung Galaxy S20 Fe يحصل على افضل هاتف اندرويد لـ2020

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:00 ص
هذا الهاتف يحصل على
هذا الهاتف يحصل على الأفضل فى هواتف الأندرويد لعام 2020
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ندى على
حصل هاتف Samsung Galaxy S20 FE من شركة سامسونج على أفضل هاتف أندرويد فى 2020 ، حيث يتمتع الهاتف بعدد من المميزات جعلته الأفضل بما فيها أنه النسخة الأرخص من هاتف Galaxy S20 مع معظم المميزات والإمكانات فى نسخة الهاتف الأصلى. 

وقام محللى ومقيمى الهواتف الذكية فى موقع Android Authority التقنى باختيار الهاتف بأنه الأفضل لهذا العام، حيث يعتبر أرخص هاتف رائد فى 2020 إلى جانب احتوائه على 90 % من قدرات هواتف الفلاج الشيب أو الهواتف الرائدة، وفيما يلى إمكانات وقدرات هاتف Galaxy S20 FE : 


شاشة كبيرة وكاميرات فائقة الدقة 

يأتي الهاتف بشاشة مسطحة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.5 بوصة وبدقة 1080 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، كما أنها مقاومة الماء والغبار، وثلاث كاميرات خلفية بعدسة رئيسية دقة 12 ميجابكسل و8 و 12 ميجابيكسل إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.   

بطارية كبيرة و شحن سريع 

ويحتوى هاتفGalaxy S20 على بطارية  تأتى بقدرة 4000 مللى أمبير، مع شحن سريع بقدرة 25 وات للشحن السلكى و 15 وات للشحن اللاسلكى.

معالج يقدم أداء جيدا 
حيث يعمل الهاتف بمعالج من نوع  Samsung Exynos 990  بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزينية واحدة لذاكرة الوصول العشوائي بحجم  6 جيجابايت، وبسعة 128 أو 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية. 

السعر الرخيص 

يعد هاتف  Galaxy S20 FE أفضل هاتف فلاج شيب من سامسونج بسعر رخيص حيث يبلغ سعره 700 دولار أمريكى أي ما يعادل 11.032 جنيها مصريا، أي أقل بمقدار  300 دولار من نسخة الهاتف الأصلى Galaxy S20  أى ما يعادل 4730 جنيه مصرى من نسخة الجيل الخامس 5G من هاتف Galaxy S20، أما سعر الهاتف بنسخة الجيل الرابع فتبلغ حوالى
 500. 10 آلاف جنيه مصرى. 


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