أمين موقو يشيد بتنظيم التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا،

أشاد أمين موقو، المدير التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، بمستوى التنظيم في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا، بعد مرور جولتين من المنافسات ، مؤكدًا أن الاتحاد المصري لكرة القدم وفر كل الإمكانات اللوجيستية اللازمة لإنجاح البطولة.

وقال موقو إن الإقامة والتنقلات وكل الترتيبات التنظيمية تسير بصورة جيدة، مشيرًا إلى أن إستاد هيئة قناة السويس يعد ملعبًا عصريًا تتوافر به جميع المقومات اللازمة لاستضافة المباريات والفعاليات الرياضية.

وأضاف: «الاتحاد المصري وفر كل الإمكانات الضرورية، سواء من حيث الإقامة أو التنقلات أو الملاعب، وسنواصل العمل مع الاتحاد المصري بنفس التركيز حتى ختام الدورة وفي أفضل الظروف».

وتابع: «نشيد أيضًا بالدور الكبير الذي يقوم به فريق العمل في إستاد هيئة قناة السويس، حيث يحرص جميع المسئولين والعاملين على متابعة كل التفاصيل، بداية من الاجتماعات التنسيقية قبل وبعد المباريات، وصولًا إلى التعاون الكامل خلال أيام إقامة المنافسات، بما يسهم في خروج المباريات بالشكل المطلوب».