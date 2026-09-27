بعد إصابته.. تريزيجيه يواصل مرحلة التأهيل للعودة للملاعب

يواصل محمود تريزيجيه نجم الرياض مرحلة التأهيل للعودة إلى الملاعب مجددا عقب اصابته مع الفريق خلال مباراة الخليج بدوري روشن.

وكان البرازيلي ماوريسيو دولاك، المدير الفني لفريق الرياض السعودي، كشف تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، خلال مواجهة الخليج، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2026-2027.

وقال مدرب الرياض: «تريزيجيه تعرض لإصابة عضلية في الفخذ خلال المباراة الأخيرة، وهو لاعب مهم بالنسبة لنا، ولذلك سافر إلى مصر لتلقي العلاج خلال فترة التوقف».

وأضاف: «تحدثت مع تريزيجيه قبل وصوله إلى الرياض، فهو لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة، ونتمنى أن يعود إلينا في أقرب وقت ممكن».