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تكنولوجيا

لمراقبة الأطفال والحيوانات الأليفة.. سامسونج تتيح ميزة خارقة لجميع هواتفها القديمة

الأحد 17/يناير/2021 - 08:02 م
سامسونج تتيح ميزة
سامسونج تتيح ميزة خارقة لجميع هواتفها القديمة
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ندى على
كشفت شركة سامسونج عن طريقة جديدة للاستفادة من هواتف سامسونج القديمة لتحويلها إلى عدد من الاستخدامات المهمة فى المنزل والحياة اليومية، من خلال تطبيق Galaxy Upcycling الذى يساعدك على استخدام الهواتف بطريقة مبتكرة.

وبحسب موقع GSMArena فإن تطبيق Galaxy Upcycling يمكنه تحويل هواتف سامسونج القديمة إلى مراقبة الأطفال الصغار مثل ارسال اشعارات للتنبيه أو التحذير فى حالة بكاء الأطفال الصغار أو عند القيام بشئ خطير.


وفقا للموقع فإن تطبيق Galaxy Upcycling فى هواتف سامسونج القديمة لا يقوم فقط بمراقبة الأطفال ولكنه أيضا يعمل على مراقبة الحيوانات الأليفة، وأيضا يقوم بارسال الاشعارات للمستخدمين فى حالة الطوارئ، بالإضافة إلى أن التطبيق يمكنه تشغيل ضوء المنزل تلقائيا فى المساء. 

وتعمل سامسونج على تطوير التطبيق واستخدامه بشكل عملى أكثر واستخدامه مع أدوات المنزل والأثاث لمساعدة المستخدمين بتنسيق الحياة المنزلية والتحكم فى الأجهزة بشكل أكبر. 

وأطلقت سامسونج مؤخرا ، ميزة جديدة لمساعدة المستخدمين على حماية خصوصيتهم مع هواتف Galaxy S21  التى أطلقتها منذ أيام قليلة، حيث تتيح الميزة للمستخدمين إزالة كل بيانات الموقع بسهولة من الصور الخاصة بهم قبل مشاركتها ورتحميلها إلى معرض الصور الخاص بهم أو تحميلها إلى تطبيقات التخزين السحابى، لحمايتهم إذا تم اختراق الملفات والصور الخاصة بهم.
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