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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"إذاعة الأغاني" تحتفي بذكرى رحيل الموسيقار الكبير بليغ حمدي غداً

"إذاعة الأغاني" تحتفي بذكرى رحيل الموسيقار الكبير بليغ حمدي غداً
"إذاعة الأغاني" تحتفي بذكرى رحيل الموسيقار الكبير بليغ حمدي غداً
أ ش أ

 تحتفي إذاعة الأغاني بذكرى رحيل الموسيقار الكبير بليغ حمدي، التي توافق الثاني عشر من سبتمبر، عبر يوم إذاعي مفتوح يستعيد أعماله التي شكلت علامة فارقة في تاريخ الموسيقى والغناء العربي، تحت عنوان «حين تصبح الألحان ذاكرة لا تموت».

وتبث الإذاعة على مدار ساعات اليوم باقة مختارة من روائع ألحان بليغ حمدي و غناها عدد من عمالقة ونجوم الطرب، وفي مقدمتهم: كوكب الشرق أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ، ووردة، وشادية، ونجاة الصغيرة، وفايزة أحمد، وصباح، ومحمد رشدي، وعفاف راضي، وميادة الحناوي، وسميرة سعيد، وعزيزة جلال، وهاني شاكر، وعلي الحجار، ومحمد عبد المطلب، ومحرم فؤاد.

كما تتضمن الإحتفالية حلقة خاصة من برنامج «أصوات من زمن فات»، تسلط الضوء على المحطات المهنية في مسيرة بليغ حمدي ، وتستعرض تفاصيل إبداعه لهذه الألحان المتميزة ، وشراكاته الفنية التي أسهمت في تشكيل شكل الأغنية المصرية والعربية.

تأتي هذا الاحتفالية تكريسًا لدور إذاعة الأغاني في صون التراث الموسيقي الأصيل، وتعريف الأجيال الجديدة بروائع هؤلاء المبدعين، الذين رسخوا الهوية الفنية وحفروا أسماءهم في وجدان المستمعين.

ويمكن متابعة إذاعة الاغاني علي التردد: 105.8 FM (القاهرة الكبرى) ،وعبر البث الفضائي لإذاعة الأغاني.

إذاعة الأغاني ذكرى رحيل الموسيقار الكبير بليغ حمدي تاريخ الموسيقى والغناء العربي

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