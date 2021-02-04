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محافظات

رياح محملة بالرمال والأمطار تضرب أسيوط الجديدة .. صور

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:22 م
رياح محملة بالرمال
رياح محملة بالرمال والأمطار تضرب أسيوط الجديدة |صور
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إيهاب عمر

ضربت قبل قليل عاصفة رملية شديدة محملة بالأمطار الخفيفة مدينة أسيوط الجديدة مما تسبب في انعدام الرؤية بطرق المدينة خاصة بمناطق ابني بيت بالقرب من الجبل الشرقي.

كما شهدت مدينة أسيوط أمطارا خفيفة في عدد من المناطق المتفرقة بمدينة أسيوط بينما شهدت مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط أمطار غزيرة وتساقط ثلوج مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 16 قرية مما تسبب في توقف محطات مياه الشرب والصرف الصحي.


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وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعلن رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى وكافة مرافق الخدمات والقطاعات واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لسوء الأحوال الجوية المتوقع حدوثها حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمدة 3 أيام قادمة اعتبارًا من أمس الأربعاء وحتى غدا الجمعة وتوقعات بحدوث نشاط للرياح وسقوط أمطار من متوسطة إلى عزيرة على بعض المناطق.

وكلف محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة وتكليف قيادات المحافظة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والقطاعات للتأكد من جاهزيتها والتأكد من سلامة كافة مخرات السيول ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بالتدخل مع الأمطار ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية خلال تلك الفترة وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية والتأكيد على المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة فضلًا عن تكليف إدارة المرور بإتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات للطقس ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق بالإضافة إلى توزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارىء بكافة التخصصات " المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – المرور – الطرق والغاز وغيرها ".


وناشد المحافظ جموع المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة أو المحولات الكهربائية بالشوارع والميادين حال سقوط أية أمطار حرصًا على سلامتهم وتفاديًا لتعرضهم لأي سوء وأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة وأثناء القيادة ليلًا على الطرق السريعة والصحراوية والإلتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية مشيرًا إلى أن غرفة الأزمات الكوارث وعمليات المحافظة في حالة انعقاد دائم على مدار 24 ساعة وعلى تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء والمديريات لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية قد تحدث وتتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.





رياح محملة بالرمال والأمطار تضرب أسيوط الجديدة .. صور
رياح محملة بالرمال والأمطار تضرب أسيوط الجديدة .. صور
رياح محملة بالرمال والأمطار تضرب أسيوط الجديدة .. صور
رياح محملة بالرمال والأمطار تضرب أسيوط الجديدة .. صور
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