الأهلي ضد الدحيل.. مفاجأة في التشكيل الرسمي للفريق القطري

أعلن الفرنسي صبري لموشي المدير الفني لفريق الدحيل القطري عن التشكيل الرسمي لمباراة الفريق ضد النادي الأهلي، والمقررة في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة على استاد المدينة التعليمية بقطر، في افتتاح مشوار المارد الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية.
وجاء تشكيل الدحيل كالاتي
حراسة المرمى: علي صالح زكريا
الدفاع: محمد موسى - بسام الراوي - مهدي بن عطيه - احمد ياسر المحمدي
الوسط: إدميلسون، كريم بوضياف، على كريمي، سلطان البريك
الهجوم: اولونجا- دودو
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الدحيل المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومحمود كهربا وياسر إبراهيم وسعد سمير ومروان محسن وصلاح محسن ومصطفى شوبير.