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رياضة

الأهلي ضد الدحيل.. مفاجأة في التشكيل الرسمي للفريق القطري

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:20 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن الفرنسي صبري لموشي المدير الفني لفريق الدحيل القطري عن التشكيل الرسمي لمباراة الفريق ضد النادي الأهلي، والمقررة في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة على استاد المدينة التعليمية بقطر، في افتتاح مشوار المارد الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل الدحيل كالاتي

حراسة المرمى: علي صالح زكريا

الدفاع: محمد موسى - بسام الراوي - مهدي بن عطيه - احمد ياسر المحمدي

الوسط: إدميلسون، كريم بوضياف، على كريمي، سلطان البريك

الهجوم: اولونجا- دودو

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الدحيل المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومحمود كهربا وياسر إبراهيم وسعد سمير ومروان محسن وصلاح محسن ومصطفى شوبير.
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