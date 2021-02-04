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أخبار العالم

الصحة العالمية تعلن خبرا سارا لدول إفريقيا

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:48 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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قسم الخارجي
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إرسال 90 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المسجد "كوفيد-19"، إلى الدول الإفريقية. 

وقالت الصحة العالمية إنه تقرر إرسال 90 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا إلى الدول الإفريقية خلال شهر فبراير الجاري ضمن مبادرة كوفاكس. 

وكشفت مبادرة كوفاكس عن خطة توزيع اللقاحات، مشيرة إلى أنها تشمل تطعيم 3,3% من سكان 145 دولة مشاركة.

ووفقا لـ وكالة "رويترز" الانجليزية، قال التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، اليوم الأربعاء، إن مبادرة تبادل لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفاكس" تهدف إلى توزيع 240 مليون جرعة على الأقل من لقاحات كوفيد-19 في النصف الأول من هذا العام.

وقال المرفق، الذي يشارك في قيادته التحالف العالمي للقاحات والتحصين ومنظمة الصحة العالمية والتحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة وصندوق الأمم المتحدة للأطفال، إن توقعات التوزيع المؤقتة ستغطي ما معدله 3.3٪ من إجمالي السكان البالغ 145 دولة مشاركة.

وقال كوفاكس في بيان إن المخصصات ستخضع لتحذيرات مختلفة، بما في ذلك قائمة منظمة الصحة العالمية في حالات الطوارئ واستعداد الدول وقبولها.

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